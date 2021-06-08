Запрет пластиковых пакетов: упаковку выращивают на деревьях в Киеве и Житомире

Валентин Фречка c бумагой из листьев / Фото: Facebook

После того, как Верховная Рада проголосовала, а президент Владимир Зеленский подписал запрет пластиковых пакетов, на слуху снова оказалась тема упаковки продуктов в супермаркетах в пакеты из альтернативных материалов. Например, в бумагу из опавших листьев или соломы.

Как рассказал сайту "Сегодня" автор такой новаторской идеи, уроженец Закарпатья Валентин Фречка, в Украине уже изготавливается бумага и пакеты из опавших листьев. Впрочем, это производство пока что не набрало большие обороты. "Мы – стартап", – говорит Валентин.

По его словам, нынешний уровень производства упаковки строится пока что на мелких заказах.

"К массовости мы только идем. За последнее время было изготовлено около 9 тонн бумаги. Листья заготавливаем с осени, в этом нам содействуют Киев и Житомир. Пока что изготавливаем листовую бумагу для упаковки. Перспективы этого нововведения зависят от инвестиций, которые мы стараемся привлечь. Расти без инвестиций невозможно. После запрета пластика есть перспектива расти на уровне Украины. Не исключено, что появятся пакеты не только из опавших листьев, но и из соломы. Планов очень много, и мы их пока не разглашаем", – рассказал нам Фречка.

Напомним, в 2018-м Валентин Фречка победил на международной олимпиаде гениев в США, изготовив бумагу из листьев. Выпускника обычной сельской школы даже приглашали именитые зарубежные университеты. Валентин разрабатывал идею о необычной бумаге в лаборатории сельской школы. Помогала ему учительница. Ошибались, пробовали, экспериментировали, пока не вывели идеальную формулу.

Также напомним, что распространение пластиковых пакетов будет наказываться штрафом от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 гривен.