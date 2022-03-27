Заплатит до последней копейки! Как Россия будет рассчитываться за войну в Украине

Сколько репараций Россия будет обязана заплатить Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Давно забытые, почти тождественные слова "репарация и контрибуция" снова на слуху. Их в одном из обращений посоветовал россиянам учить президент Украины Владимир Зеленский.

Сайт "Сегодня" расскажет вам все об этих понятиях в контексте компенсаций Украине, которые в любом случае должен выплатить агрессор.

Реклама

В современном международном праве контрибуция в пользу победителя в войне не предусмотрена, а вот репарация де-юре возможна. Такая форма ответственности появилась после Первой мировой войны.

Что такое репарация?

Репарация означает материальное возмещение ущерба, причиненного агрессором. Правда, процесс долговременный. Последняя транзакция по репарациям Первой мировой войны Германия как побежденная страна выполнила только в 2010 году.

Более свежая история, когда репарации проводила Германия после поражения во Второй мировой войне. Они состояли из передачи победителям материальных ценностей. Например, СССР получил почти 3 тысячи комплектных заводов и фабрик, почти 100 электростанций, более миллиона голов скота, а также кучу всякой мелочи, как вот 60 тысяч роялей и фортепиано.

Реклама

Россия возмещать ничего не собирается

Сейчас главное, чтобы наш враг признал поражение. Впрочем, эксперты прогнозируют, что Россия не будет подписывать соглашение, которое заставит ее возместить Украине ущерб. По подсчетам правительства, на 16 марта объем материальных потерь оценили в 565 миллиардов долларов, однако сейчас сложно проводить подсчеты.

Пока война не закончится, инвентаризацию утраченного имущества провести невозможно.

Источники компенсаций

Украинским властям уже сейчас следует искать источники, из которых можно взять средства на послевоенное восстановление. Среди перспектив:

Реклама

валютные резервы Центрального банка России. Они заморожены на зарубежных счетах. Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что для Украины уже зарезервировано 300 миллиардов долларов из этих средств.

из этих средств. деньги и имущество за пределами страны-агрессора, принадлежащие российским компаниям и гражданам. По подсчетам российских экспертов, за границу выведено не меньше триллиона долларов. Это состояние и должно быть целью Украины.

В середине марта казначейство и Министерство юстиции США сообщили о переговорах с представителями Австралии, Канады, Германии, Франции, Италии, Японии, Великобритании и Европейской комиссии по созданию специальной рабочей группы под названием REPO (сокращение от слов: Russian Elites, Proxies and Oligarchs, что переводится как "русские элиты, доверенные лица и олигархи"). Аналитики собирают информацию для конкретных действий против россиян.

Речь идет о санкциях и замораживании активов. За прошедшие несколько недель уже арестованы яхты российских олигархов и власть имущих стоимостью в сотни миллионов долларов. На времени проработать механизм для конфискации этого имущества. Украина должна заявить о своих правах на это богатство.

Репарации из имущества, принадлежащего стране

А вот исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал в комментарии "Сегодня", что репарации могут быть только из имущества, которое непосредственно принадлежит не частным лицам, а стране.

Использовать замороженные активы России можно будет только по решению суда. Речь идет об имуществе и средствах Центробанка страны-агрессорки. Для этого, во-первых, должна закончиться война. Далее рассчитаться сумма убытков. Европейские страны должны согласиться с этой цифрой. Это первый этап, – сказал Олег Пендзин.

Второй этап – правовой механизм осуществления выплат. Его должны помочь наработать ведущие международные экспертные учреждения. В общем, процесс взыскания репараций очень долгий. Он может занять десятилетие. Сейчас более действенный проект для послевоенного восстановления Украины — это "План Маршалла". Европейцы уже создали специальный фонд, где под это будут накапливаться средства, — добавил эксперт.

"План Маршалла"

По сути, "План Маршалла" уже начинает формироваться. В частности, в ЕС заявили о создании Трастового фонда солидарности с Украиной. А премьер-министр Эстонии Кая Каллас предлагает свой вариант репараций от России на восстановление разрушенной инфраструктуры Украины.

"Одним из решений может быть эскроу-счет, куда мы будем платить деньги за нефть и газ, но он также может быть использован для репарации Украине. Мы должны начать думать об этом, глядя на разрушения", – сказала она.

То есть Каллас предлагает направить на репарации средства с текущего счета, которые европейские страны будут платить России за газ и нефть.

Компенсацию придется взимать в судах

В комментарии "Сегодня" экономист Анатолий Амелин сказал: то, что сможем получить от партнеров на восстановление, – это будут расходы на инфраструктуру, остальное нам придется взимать в судах.

"Если объективно оценивать то, что сможем получить от партнеров на восстановление, – это будут расходы на инфраструктуру – около 100-150 млрд долл. Другие суммы ущерба нужно взимать с России в судах, арестовывая и забирая активы как самой страны, так и людей, связанных с властью", – сказал эксперт.

Масштабы экономического ущерба Украины ежедневно увеличиваются. Сколько это обойдется врагу, подсчитать сложно. Впрочем, несомненно, Россия заплатит за все до последней копейки!

Чем дальше, тем больше сумма компенсации

Как заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, замороженные на Западе средства Центрального банка России уже зарезервированы для Украины. Речь идет о более чем 300 миллиардах долларов.

"Положительные сдвиги заключаются в том, что зарезервированы для Украины те средства, которые были заморожены от ЦБ РФ, от страны агрессора. Это более 300 млрд долл. Туда будут продолжать поступать средства от собственности, которая будет реализовываться за пределами России и тоже попала под санкции..." – рассказал Олег Устенко.

То есть по его словам, эти резервы будут продолжать наполняться ресурсами.

Раньше мы рассказывали, как Кремль подрывает банковскую систему РФ, а также писали, почему Китай не сможет защитить Россию и спасти ее от разрушения.