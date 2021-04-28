Ни в одной стране ЕС экоинспекция не имеет таких неограниченных полномочий, какие предлагают предоставить ей в Украине. Об этом написала координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации Ольга Бойко в колонке для delo.ua, сообщает "Главком".

"В ЕС нет примеров, когда один орган представляет все сферы экологического надзора и контроля и при этом имеет почти неограниченные полномочия, в том числе по проверкам бизнеса", – отметила Бойко.

По ее словам, ключевым принципом успеха европейских стран в сфере защиты окружающей среды является сотрудничество между различными органами власти и бизнеса.

По мнению эксперта, при подготовке законодательства об экоконтроле отечественным законодателям следует учесть опыт Европы, в частности, что в странах ЕС экоинспекция не имеет правоохранительного статуса, все результаты ее проверок являются публичными и находятся в открытом доступе, квалификационные требования к инспекторам четко определены, а контроль за субъектами хозяйствования и за природными территориями осуществляется различными органами.

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"В Украине 80% уголовных правонарушений в сфере окружающей среды связаны именно с незаконным использованием природных ресурсов (лесные рубки, браконьерство, добыча полезных ископаемых) и именно они, как отмечает Госэкоинспекция, наносят больше всего ущерба государству. Поэтому предлагаем оставить контроль за предприятиями в сфере действия действующего законодательства и способствовать развитию природоохранной функции экоинспекции", – отметила Бойко.

Она также отметила, что компании в странах ЕС имеют право получить от экоинспекции предупреждения и время на исправление, а также возможность административного обжалования решения инспектора. По мнению эксперта, таким арбитром в Украине может выступить Государственная регуляторная служба.

Ранее президент ИСС Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что проведение экоинспекцией проверок, которые предусматриваются в законопроекте об экологическом контроле (3091), может привести к остановке промышленности.

В то же время президент "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что законопроект об экоконтроле (3091) наделяет экоинспекцию чрезмерными полномочиями, может привести к росту коррупции в отрасли и усилению давления на бизнес.