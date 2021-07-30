За повышение тарифов на грузовые перевозки УЗ в результате заплатят простые граждане, – Ляпина

"Укрзализныця" должна ввести прозрачное тарифообразование на перевозку, а не постоянно необоснованно повышать тарифы. Об этом заявила экс-глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина, комментируя намерения УЗ повысить тарифы на грузовые перевозки, сообщает "Оbozrevatel".

"На сегодня тарифообразование непрозрачное. Никто не понимает, за что именно он платит – рельсы или за вагоны. Вагоны либерализованные, вагонная составляющая вообще идет отдельно. Тогда за что? За диспетчеризацию и за пути? Немного, так как вагоны уже на рыночных условиях и зачем тогда повышать, что там изменилось?" - сказала Ляпина.

Она отметила, "Укрзализныця" традиционно компенсирует убытки от пассажирских перевозок доходами от грузовых за счет перекрестного субсидирования, постоянно поднимая тарифы для бизнеса. Однако подчеркнула: в конце концов за это все равно платят обычные граждане.

"Железная дорога традиционно пытается это все компенсировать за счет повышения тарифа для грузоперевозчиков. Что несправедливо по отношению к экономике в целом и к обществу. Ведь все равно ляжет грузом на того же гражданина, только с другой стороны. Стройматериалы дороже станут, что-то еще подорожает, чем он пользуется. То есть все равно в конце потребитель всего этого заплатит. Поэтому грузоперевозчики все время подчеркивают, что должно быть прозрачное тарифообразование. Четко понятно, какой это тариф, что он включает и как это рассчитывается", – пояснила Ляпина.

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Как известно, Мининфраструктуры выступило с предложением в два этапа повысить тарифы на перевозку грузов УЗ: на 8% с 01.09.2021 года и на 20,4% с 01.01.2022. В целом рост стоимости перевозок составит более 30%.

В свою очередь Федерация работодателей ТЭК заявила, что повышение тарифов на грузовые перевозки без предварительного проведения системных реформ АО "Укрзализныця" приведет к ухудшению состояния других отраслей экономики, потерям миллиардов гривен в бюджете и увольнению десятков тысяч человек.

Ранее гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что прежде чем предлагать очередное повышение тарифов на грузоперевозки, Мининфраструктуры должно провести давно назревшую реформу "Укрзализныця", а не перекладывать финансовые проблемы компании на бизнес.