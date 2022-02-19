За порошком в Польшу? Сколько там стоит "чистая" жизнь

Сколько стоят товары личной гигиены и бытовая химия в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"В Польшу за покупками!" — с таким девизом много украинцев, особенно из западных регионов, едут в страну-соседку. Сразу возникает вопрос: почему? И тут же можем услышать ответ – там дешевле.

"Сегодня" проверил, действительно ли закупаться в Польше дешевле, чем в Украине, выбрав некоторые позиции из категории "средства гигиены" и "бытовая химия".

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Для сравнения мы воспользовались онлайн-сервисами для покупок "Ашан Украина" и польским Auchan. Сравнивали цены 18 февраля по установленному НБУ курсу злотого 7,15 грн.

Стиральный порошок

Цена стирального порошка Ariel за один килограмм в Украине — 67,80 грн, в Польше — 63,56 грн (8,89 зл).

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Стиральный порошок в Украине и Польше

Средство для мытья посуды

В Украине средство для мытья посуды Fairy в Украине стоит 50,50 грн, в Польше — 47,26 грн (6,61 зл).

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Средство для мытья в Украине и Польше

Туалетная бумага

Цена туалетной бумаги Zewa в Украине — 15,55 грн за штуку, в Польше — 13,65 грн (1,91 зл).

Туалетная бумага в Украине и Польше

Паста для чистки зубов

Зубная паста Aquafresh 125 мл в Украине — 38.80 грн, в Польше — 34,17 грн (4.78 зл).

Зубная паста в Украине и Польше

Шампунь для волос

Шампунь для волос 400 мл — 64,90 грн, в Польше — 92,80 грн (12,98 зл).

Шампунь для волос в Украине и Польше

Как видим, большой разницы между ценами у нас и в соседней Польше нет. Но заметим, что мы сравниваем цены только одной сети. Выгоднее всего закупаться именно во время массовых акций.

Не стоит также забывать и о Tax Free, закупая товары в Польше. С его помощью можно изрядно сэкономить. Например, только на продуктах процент составляет около 5-8%.

Украинские супермаркеты "нагибают" поставщиков

На фоне постоянных акций в супермаркетах предприятия постоянно жалуются убыточность производства. Торговые сети заставляют производителей соглашаться на скидки, угрожая отказом от сотрудничества.

По словам главы Союза молочных предприятий Украины Вадима Чагаровского, если продукт поставляется, например, на 100 грн, то сеть добавляет свою наценку 15%. Соответственно, на полке он уже стоит 115 грн. Но поставщик получает оплату не 100 грн, а 70, потому что 30% он вынужден отдать сетям за различные навязанные ему виды услуг.

Напомним, что стоимость хлеба достигла рекордного уровня за последние пять лет. Супермаркеты сейчас продают 600 гр. хлеба почти за 26 грн, хотя месяцем раньше цена колебалась на уровне 25,20 грн.

Раньше мы писали, что в Украине существенно выросли цены на гречку. Только за последние полгода популярная крупа подорожала на 15%, и цена за один килограмм приближается к 50 гривен.