За полгода киевлянам установили более 20 тысяч умных счетчиков

Приборы бесплатно заменяют в тех жилых домах, где они устарели и имеют низкую точность учета потребленного электричества

/ Фото: rv.gov.ua

По итогам шести месяцев ДТЭК Киевские электросети установил 23 тысячи умных счетчиков жителям Киева. Умные счетчики помогают потребителям экономить на электроэнергии за счет ночного тарифа, который в два раза ниже дневного. Об этом рассказали в ДТЭК Киевские электросети, пишет "Главком".

В компании заявили, что всего в 2021 году планируется установить 51 тыс. умных счетчиков. К концу года общее количество клиентов, которым ДТЭК Киевские электросети поставил умные счетчики, составит 217 тысяч. Установка такого счетчика не предусматривает дополнительных расходов со стороны потребителя.

Увеличение инвестиционной программы благодаря переходу на стимулирующий инвестиции RAB-тариф помогло значительно увеличить объемы установки умных счетчиков, которые помогают клиентам экономить. К концу 2021 года 18% клиентов компании будут пользоваться умными счетчиками, а уже через 9 лет все 100% клиентов без дополнительных доплат получат новые умные приборы учета.

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Отмечается также, что замена счетчиков происходит в жилых домах с морально устаревшими счетчиками и низкой точностью учета.

Кроме возможности значительно сократить расходы на электричество при активном использовании ночного тарифа, умные счетчики автоматически передают данные о потребленной электроэнергии. Тем, кто ими пользуется, не нужно дополнительно сообщать оператору системы распределения показатели счетчика через онлайн-сервисы или колл-центр.

Напомним, в 2020 году НКРЭКУ утвердила новую модель формирования тарифа для операторов систем распределения – RAB-тариф, цель которого стимулировать инвестиции в развитие электросетей.