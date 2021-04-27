За пенсией – в суд: добьются ли чернобыльцы-ликвидаторы пенсий в 16 тысяч?

В Верховной Раде обещают, что пенсии вырастут в 39 тысяч ликвидаторов, а при удачном раскладе – то у 53-х

Ликвидаторам Чернобыльской катастрофы, сейчас их в Украине 180 тысяч, приходится годами требовать обещанных государством денег. Они вынуждены устраивать акции протеста и дошли и до Европейского суда по правам человека. А теперь решение в пользу ликвидаторов принял Конституционный суд – признал незаконным уменьшение их минимальных пенсий.

К 2015 году выплаты были привязаны к прожиточному минимуму. А потом эту норму отменили и пенсии уменьшились в пять раз, говорят в "Союзе Чернобыль". Поэтому ликвидаторы требуют от депутатов нового закона, чтобы вернуть выплаты. В парламенте обещают: ликвидаторы, имеющие инвалидность, будут иметь до 16 тысяч гривен – в зависимости от группы. Голосовать за это планируют на текущей неделе.

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Вице-президент общественной организации "Союз Чернобыль Украины" Владимир Яценко говорит:

"Есть ликвидаторы, которые получают и 10 тысяч, и 8 тысяч, но есть такие, которые получают 2-3 тысячи. Понятно, что для тех людей, которые потеряли здоровье, нуждающихся в лечении, специальном питании, этих денег крайне недостаточно".

По его словам, за многие годы ликвидаторы настрадались от такого неконституционного отношение к своим правам.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики Галина Третьякова объясняет:

"Пенсия вырастет у 39 тысяч человек, а в случае, если Верховная Рада согласится с решением комитета и мы внедрим решение Конституционного суда, повышение будет касаться 53 тысяч человек. Я хочу сказать, что подвиг ликвидаторов не забыт".

Напомним, пенсию в 500 долларов чернобыльцам власти обещали еще в 2011 году, когда доллар стоил по 8 грн.

А в 2020 году правительство решило накинуть ликвидаторам аварии на ЧАЭС по 190-240 гривен и все равно получалось меньше обещанного 10 лет раньше.