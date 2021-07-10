За налоговые новшества заплатит конечный потребитель – Арсений Яценюк

Арсений Яценюк. Фото: nfront.org.ua

Каждая семья дополнительно заплатит за повышение налогов для бизнеса.

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Большая пятница" на телеканале "Украина 24", передает пресс-служба партии.

Арсений Яценюк подчеркнул, что из-за налоговых новшеств растут налоги для тех, кто работает на земле

"Для крупных холдингов уменьшают налог, – там лобби, там депутаты в парламенте. А для тех, у кого есть 0,5 гектара земли, кто зарабатывает на себя, выращивает свою продукцию и продает на базаре, – ему повышают налоги, забрали четвертую группу налогообложения", - сказал он.

Читайте также: Украинцам приготовили повышение налогов. За что придется заплатить больше

Одно домохозяйство после этого поднятия налогов только по двум пунктам дополнительно заплатит из своего кармана более 600 гривен, подчеркнул Арсений Яценюк.

"Когда говорят, что заплатят налоги, например, олигархи или бизнесмены, – это же сказка. Налоги платите вы. Это первый класс экономики – налог платит конечный потребитель", – сказал лидер "Народного фронта".

Реклама

Кроме того, напомнил Арсений Яценюк, решили установить 20% налога на добавленную стоимость на квартиры: "Объективно, что это увеличит стоимость квартиры. И на первичном, и на вторичном рынке. А аренда жилья разве не подорожает? В Киеве масса людей, которые арендуют жилье. Вы понимаете, что это сразу потянет аренду жилья".

В то же время, подчеркнул он, налоговые органы получили расширенные права: "Представьте, налоговая говорит: вы заплатили 20000 гривен налогов, а мы считаем, что должны были заплатить 50000. Мы сначала арестуем ваши деньги, а потом будем разбираться". Так это при Азарове так было!"

Он напомнил, что, будучи премьером, ввел мораторий на проверки: "Дайте людям работать, они сами на себя работают. Модернизируйте систему, не создавайте условий возврата к коррупции".

Арсений Яценюк также назвал беспределом автоматическое списание налоговых долгов: "Этого вообще нельзя допускать. Это произвол, от которого мы уходили 25 лет. Мы едва от него избавились в 2014 году. И сейчас снова возвращают чиновника в нашу жизнь. Возвращают коррупцию в наше экономическое развитие".

Ранее Арсений Яценюк призвал не допустить превращения рынка земли в базар.