За границу и по Украине: куда "Укрзализныця" отправляет поезда 9 марта

Расписание рейсов на 9 марта / Фото: Укрзализныця

Укрзализныця продолжает проводить эвакуационные рейсы по всей стране и за границу.

Расписание на 9 марта компания опубликовала в соцсетях.

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Из Киева будут следовать следующие поезда:

12:06 – №45 Ужгород – Лиман;

13:34 – №114/142 Лиман – Львов;

14:07 – №749 Киев – Ивано-Франковск;

14:25 – №769 Киев – Каменец-Подольский;

15:02 – №55 Киев – Рахов;

17:00 – №743 Киев – Львов;

17:12 – №13 Киев – Солотвино;

17:42 – №792 Киев – Кременчуг;

17:42 – №790 Киев – Кропивницкий;

18:30 – №81 Киев – Ужгород;

19:06 – №44 Киев – Ивано-Франковск;

19:48 – №95 Киев – Рахов;

20:05 – №29 Киев – Ужгород;

20:12 – №49 Киев – Трускавец;

20:21 – №59 Киев – Чоп;

20:21 – №57 Киев – Ворохта;

21:07 – №38 Киев – Запорожье;

21:15 – №105 Киев – Одесса;

21:22 – №97 Киев – Ковель;

22:03 – №149 Полтава – Черновцы;

22:10 – №17 Харьков – Ужгород;

22:22 – №7 Киев – Черновцы;

22:37 – №91 Киев – Львов;

22:47 – №46 Лиман – Ужгород;

23:46 – №771 Киев – Хмельницкий;

Рейсы по станции Харьков:

12:36 – №46 Лиман – Ужгород;

14:00 – ИС+ Харьков – Львов;

14:39 – №114, 142 Львов – Лиман;

15:09 – №15 Харьков – Рахов;

19:27 – №795 Харьков – Днепр;

21:08 – №2 Константиновка – Ивано-Франковск;

21:43 – №7 Харьков – Одесса;

22:40 – №45 Ужгород – Лиман;

15.02 Харьков – Ужгород;

Рейсы по станции Днепр:

14:00 – №732 Днепр – Львов;

14:26 – №41 Днепр – Трускавец;

16:39 – №6 Запорожье – Рахов;

Рейсы по станции Запорожье:

11:07 – №006 Рахов – Запорожье;

12:20 – №120 Запорожье – Львов;

14:45 – №005 Запорожье – Рахов;

Рейсы по станции Винница:

16:41 – №772 Хмельницкий – Киев;

17:20 – №769 Киев – Каменец-Подольский;

18:07 – №055 Киев – Рахов;

20:50 – №716 Львов – Киев;

21:45 – №081 Киев – Ужгород;

22:32 – №042 Трускавец – Днепр;

23:17 – №049 Киев – Трускавец;

23:26 – №057 Киев – Ворохта;

23:26 – №059 Киев – Чоп;

Также назначаются дополнительные эвакуационные рейсы по разным станциям:

10:40 – №239/240 Харьков – Львов;

10:30 – №911/912 Днепр – Хелм;

11:00 – №203/204 Днепр – Чоп;

15:00 – №213/212 Днепр – Трускавец;

11:00 – №902/901 Запорожье – Хелм;

12:20 – №223/224 Запорожье – Львов;

16:05 – №227/228 Запорожье – Ковель;

10:30 – №916/915 Кривой Рог – Хелм.

Выезд за границу:

№ 907/908 Днепр – Хелм в 10:30;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;

№ 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;

№67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);

№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;

№7618/7619 Львов – Хелм в 20:30.

Ежедневные поезда для украинских беженцев назначает Словакия. Они начинают курсировать с 9 марта и будут отправляться со станции Чьерна-над-Тисоу (Словакия) в 7:00, а прибывать в Чоп в 7:40. Обратно поезд будет отправляться в 10:35 и прибывать в Кошице в 13:49.

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Еще один маршрут запускает ОЖД, совместно с Дунайским пароходством. Это маршрут Одесса – Тульча (Румыния). Поезд отправится 9 марта в 23:23 с одесского вокзала в Измаил, а там состоится пересадка на катер в Тульчу (прибытие в Румынию в 10:30).

В дальнейшем катерные отправки из Измаила в Тульчу будут выполняться в 14:00-15:30.

"Укрзализниця" помогает украинцам

"Укрзализниця" запускает сервис по отправлению гуманитарной помощи из западных областей Украины на восток.

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Он называется "#железная_помощь", и о его создании сообщил глава правления компании Александр Камышин.

По словам Камышина, по состоянию на 5 марта было перевезено 573 тонны гуманитарной помощи в пассажирских вагонах и 50 товарных вагонах.

Однако в компании отмечают, что перевозят только гуманитарные грузы и не касаются оружия.

"Сегодня" также писали о правилах перевозки домашних животных в поезде и рассказывали, какие страны сделали для украинцев бесплатный проезд на поезде.