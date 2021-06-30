Юрик на посту главы УЗ занимается антигосударственной деятельностью, – Спивак

И.о. главы правления, как и весь состав набсовета "Укрзализныци", должны быть немедленно уволены как неэффективные менеджеры, считает эксперт

И.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик загнал компанию в убытки и занимается антигосударственной деятельностью.

Об этом заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак, информирует "Оbozrevatel".

"За первый квартал – 2 миллиарда убытка. Более того, Иван Юрик – это тот персонаж, который подписал кредитный договор со Сбербанком. Это антигосударственная деятельность. Он подписал договор, что мы 12% должны платить в валюте, когда средняя ставка 5%. Могу я заподозрить Ивана Юрика в договоренностях коррупционных? Где эта разница в 7%? Могу я заподозрить, что это не просто неэффективное управление, а что это диверсионная деятельность против моего государства?" – сказал Спивак.

По его мнению, Иван Юрик должен быть немедленно уволен, как и весь состав наблюдательного совета "Укрзализныци" как неэффективные менеджеры, согласно выводам парламентской следственной комиссии, которая занималась расследованием нарушений в работе УЗ.

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"Парламентская комиссия сказала: набсовет УЗ неэффективен, потому что там 12 миллиардов убытков за прошлый год, потому что уже в первом квартале убыток 2 миллиарда за один квартал. А почему убытки? Потому что тарифы растут, бизнес бежит, качество услуг падает", – объяснил Спивак.

Ранее член Временной следственной комиссии ВР по проверке состояния "Укрзализныци" Константин Бондарев сообщил, что согласно выводам ВСК, из-за тотальной коррупции и неэффективного менеджмента "Укрзализныця" ежегодно теряет более 10 млрд грн.

В свою очередь экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что члены наблюдательного совета УЗ получают огромные деньги за то, что продуцируют конфликты и блокируют реформу компании, которая находится в критическом состоянии.