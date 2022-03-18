Как в голодные 90-е! Россияне устраивают драки за продукты и разметают антидепрессанты (видео)

У россиян заканчиваются продукты в магазинах / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В России, которая продолжает кровопролитную войну на территории Украины, фиксируют дефицит продуктов, в частности круп и сахара.

Об этом сообщает издание Forbes.

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Отмечается, что среди россиян начинается паника из-за нехватки продуктов и они уже даже дерутся в магазинах за возможность первыми добежать до полок.

Ситуацию, в которой оказались россияне из-за действий своего правительства и санкций со стороны мировых держав, прекрасно иллюстрируют кадры этого видео:

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Также жители РФ сметают с полок антидепрессанты. По информации журналистов, спрос на успокоительные вырос в четыре раза.

Дефолт России близок

Санкции, которые страны Запада продолжают вводить против России за ее вторжение на территорию Украины, серьезно бьют по экономике агрессора. Внешний долг РФ и ее компаний достигает примерно 150 млрд долл., и аналитики предрекают скорый дефолт державы.

"Дефолт России в конце 1990-х годов был вызван внутренним долгом. Поэтому дефолт в иностранной валюте станет первым в истории после революции 1917 года, когда большевики отказались признать долги царя", – отмечают аналитики.

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Раньше мы рассказывали, стоит ли России расчитывать на помощь Китая, и писали, когда может случиться полный крах экономики РФ.