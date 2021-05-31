Яценюк: Сегодняшняя власть – необольшевики, работают по принципу "отобрать – поделить"

Яценюк прокомментировал экономическую политику властей / Фото: Народный фронт
Экономическая политика нынешней власти абсурдна – они ничего не делают для развития экономики.
Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в интервью телеканалу ТВA, сообщает пресс-служба партии.
"Сегодняшняя власть – чистые необольшевики. Они работают по принципу: "отобрать – поделить". Они же создать ничего не могут. Вводят государственное регулирование цен", - сказал он.
"Причем результат от этого государственного регулирования – дешевле же ничего не стало. Такое впечатление, что они живут где-то в соседней галактике. Ну просто пусть посмотрят. От их государственного регулирования, может, стало дешевле мясо, масло, крупы, газ, нефть стала дешевле?" – добавил Арсений Яценюк.
По просьбе журналиста лидер "Народного фронта" также прокомментировал смену действующим правительством порядка начисления субсидий.
"Абсурдность экономической политики государства заключается в том, что они ничего не делают для развития экономики. И изменение формулы по субсидиям означает, что увеличивается только социальная несправедливость", – отметил он.
Арсений Яценюк напомнил, что его правительство ввело программу субсидий, которая "покрывала половину населения Украины".
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"Более того, я помню платежки, которые мы сравнивали с введением субсидий. Отдельные категории граждан стали платить меньше, чем они платили до субсидий. Потому что государство компенсировало", – отметил он.
"Поэтому по системе социального обеспечения однозначно, что здесь власть должна провести общественный диалог", - сказал лидер" Народного фронта ".
Арсений Яценюк подчеркнул, что невозможно нерыночными методами строить рыночную экономику.
Ранее Яценюк заявил, что за два года долг Украины вырос на три оборонных бюджета.
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