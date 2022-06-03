WOG изменила лимиты на бензин – сколько топлива можно залить в одно авто

Что изменилось в сети WOG / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Бензиновый кризис в Украине продолжается, цены на топливо достаточно высоки, и оно не всегда есть на заправках. 2 июня на WOG в ассортименте был только А-95 и дизель. На фоне этого дефицита компании устанавливают новые лимиты на отпуск горючего.
С 3 июня на WOG бензин продают по новым правилам. О них сообщила пресс-служба сети.
Сколько бензина теперь можно купить
Для всех клиентов, желающих купить горючее, все еще нужна карта лояльности PRIDE. При ее наличии купить топливо можно с такими условиями:
- 20 литров в сутки – при наличном расчете или оплате банковской картой, при наличии номера телефона, на который зарегистрирована карта лояльности PRIDE;
- 40 литров в сутки – при наличном расчете или оплате банковской картой, при наличии PRIDE по QR-коду из этого приложения;
- 40 литров в сутки – при отоварении горючего, приобретенного заранее на кошелек PRIDE.
"Для безналичных клиентов устанавливается лимит в 40 литров горючего в сутки по талонам, а по топливным картам – индивидуально, согласно лимиту самой карты", – пояснили в компании.
Важно, что в течение одного визита на заправку купить топливо с разных карт PRIDE запрещено.
Кроме того, с 3 июня на заправке можно залить топливо исключительно в бак авто, в канистру заливать его можно только спецтранспорту по отдельному согласованию.
"Указанные изменения реализуются с целью обеспечения равных условий доступа к топливу всем клиентам, чтобы уменьшить необходимость повторных заправок авто и очередей на АЗК, а также минимизировать попытки спекуляций с топливом", – отметили в WOG.
Лимиты обновляют и другие АЗС
Со 2 июня сеть UPG также изменила правила отпуска горючего. Теперь для частных лиц условия следующие:
- если клиент отсканирует бонусную карту UPGgood, то сможет купить 40 литров любого вида горючего;
- если карты нет, то ему доступно только 10 литров.
Несколько другие правила установили на автогаз:
- со сканированием бонусной карты UPGgood лимита на покупку автогаза нет;
- без сканирования купить можно только 10 литров.
В то же время, для юридических лиц и ФЛП условия не изменились.
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