Wizz Air запускает новые рейсы из Киева в Европу: даты и направления (список)

Wizz Air увеличит частоту полетов из Украины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Авиакомпания Wizz Air увеличит частоту полетов из Украины и запустит всего 26 маршрутов из Киева, Львова, Одессы и Харькова. Некоторые рейсы начнут летать с середины декабря, а некоторые – летом 2022 года.

Об этом говорится на сайте аvianews.

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Из Киева можно будет улететь в такие города Европы:

Париж – с 17 декабря;

Эйндговен – с 18 декабря;

Брюссель – с 19 декабря;

Барселона – с 27 марта;

Малага – со 2 мая;

Мадрид – с 3 мая;

Ницца – с 3 мая;

Порто – с 1 июля;

Аликанте – со 2 июля;

Базель – с 1 августа;

Пальма-де-Майорка – з 1 августа;

Ханья – со 2 августа.

Из Харькова будут летать рейсы в Пардубице и Салоники.

Из Львова авиарейсы будут доступны в такие города:

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Шарлеруа;

Ницца;

Париж;

Афины;

Салоники;

Барселона;

Эйндховен;

Мадрид.

Из Одессы новые направления будут открыты в Пардубице, Афины и в Лутон.

Qatar Airways возвращает в небо авиалайнеры-гиганты

Авиакомпания Qatar Airways планирует уже в ноябре вернуть авиалайнеры-гиганты Airbus A380. Они оснащены первым классом и имеют две полноценные палубы.

Час полета авиалайнера-гиганта стоит 26 000 долларов – 29 000 долларов, в то время как час полета Boeing 777-200ER — почти в два раза дешевле. Именно из-за цены Qatar Airways не планировала возвращать А380 на маршруты.

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К слову, лучшими лоукостерами в 2021 году стали AirAsia, Southwest Airlines, Scoot, Vueling Airlines, IndiGo, easyJet, Jetstar Airways, Ryanair, Jetstar Asia и Flynas. Подробнее – на сайте.