Wizz Air Hungary начал летать над Черным морем под ответственностью Украины

"Украэрорух" рассчитывает, что скоро к этой практике перейдет и британское подразделение лоукостера

Wizz Air начал использовать Симферопольский РПИ под ответственностью Украины / Фото: Facebook, REUTERS/Ints Kalnins

Венгерский лоукостер Wizz Air Hungary начал выполнять полеты в Симферопольском районе полетной информации над Черным морем под ответственностью Украины. Wizz Air Abu Dhabi, дочерняя компания Wizz Air Hungary, также выполняет полеты над Черным морем, которые пытается ограничить РФ, под ответственностью Украины.

Маршрут Wizz Air Hungary / Фото: Facebook

Об этом сообщил глава "Украэроруха" Андрей Ярмак. Он перечислил такие выгоды использования воздушного пространства под ответственностью Украины:

безопасность полетов;

качественные аэронавигационные услуги, подтвержденные европейским и американским регуляторами по безопасности авиации;

короткие маршруты – соотвественно, уменьшенные время полета и расходы на топливо.

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"Надеюсь, что эстафету подхватит Wizz Air UK. Работаем над привлечением других авиакомпаний", - написал Ярмак.

Пост Андрея Ярмака

Напомним, ранее основатель Wizz Air дал совет лоукостеру SkyUp и заявил, что национальных авиакомпаний больше не существует.

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