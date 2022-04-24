Выплаты переселенцам, перевод валюты и продажа доллара – главные экономические новости недели

Вспоминаем главные экономические новости недели / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Программу помощи переселенцам расширили, а получить деньги можно на карту в ПриватБанке. В то же время украинцы смогут покупать доллары, а также перечислять валюту в банки мировой системы Ria Money Transfer

Редакция "Сегодня" вспоминает главные новости с 18 по 22 апреля и предлагает проверить, не пропустили ли вы важные сообщения.

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Понедельник. В Украине разрешили продавать доллар

НБУ разрешил украинским финансовым учреждениям продавать наличные доллары. Курс может отклоняться не более чем на 10% официального курса. По расчетам, продажа не должна превышать 32,18 грн за доллар. В основном банки соблюдают эти требования, чего нельзя сказать об обменниках.

Вторник. ПриватБанк упростил отправку валюты на счета других банков

В ПриватБанке запустили специальный сервис, позволяющий осуществлять переводы на карты и счета банков, являющихся партнерами мировой системы денежных переводов Ria Money Transfer.

"Теперь клиенты Ria могут отправлять переводы как на карты ПриватБанка в валютах евро (EUR), долларах США (USD) или украинской гривне (UAH), так и на карты других украинских банков в гривне (UAH) непосредственно на счет или карту – без визита в банк или использования дистанционных каналов самообслуживания", – отметили в пресс-службе банка.

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Среда. На карту ПриватБанка "єПідтримка" можно получить выплаты для ВПЛ

Внутренне перемещенные лица, являющиеся клиентами ПриватБанка, также смогут получить денежную помощь от государства на карточку "єПідтримка". Оформить услугу можно за несколько кликов в приложении "Дія" – как для себя, так и для детей.

Полученную выплату можно потратить на любые услуги или снять наличными. Без проблем деньги можно будет перевести на другую карту. Ежемесячное пособие составляет 2000 грн на человека, для детей и лиц с инвалидностью – 3000 грн.

Четверг. Программу помощи переселенцам расширили

В Украине расширили программу помощи переселенцам, так что уже с мая деньги будут начислять еще некоторым категориям граждан. Речь идет о:

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людях, которые из-за войны выехали из территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке);

внутренне перемещенных украинцах, жилье которых полностью разрушили или повреждения сделали его непригодным для проживания;

тех, кто сделал заявку на возмещение соответствующих потерь, в том числе через Единый государственный вебпортал электронных услуг.

Пятница. Украинцы получат деньги на восстановление жилья

Германия планирует выделить почти 37 млн евро (1,1 млрд грн) на восстановление послевоенной Украины. Деньги пойдут на реконструкцию энергетической системы страны (22,5 млн евро), ремонт поврежденного российскими войсками жилья, а также на закупку медицинского оборудования (14,4 млн евро).

"Министерство перераспределило средства на это через программу экстренной помощи", – заявил министр развития Германии Свенью Шульце.

Ранее "Сегодня" писал, как эксперты рекомендуют быстро и эффективно расселить переселенцев, чтобы не образовывались районы гетто. Узнайте также, что подорожало больше всего с начала войны в Украине.