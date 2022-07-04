Выплаты для ВПЛ сможет получить еще больше украинцев – кому доступна помощь

Еще больше украинцев смогут получить выплаты ВПЛ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В список территориальных общин, переселенцы из которых могут получить государственную финансовую помощь на проживание (2000 грн. для взрослого и 3000 грн. для ребенка или лица с инвалидностью в месяц) добавили еще две общины.

Об этом свидетельствует обновленный список Министерства реинтеграции оккупированных территорий.

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В свежий список вошли Таврическая сельская территориальная община Запорожского района Запорожской области и Корюковская городская территориальная община Черниговской области.

В настоящее время общее количество общин, жители которых имеют право на получение денежной помощи от государства составляет 310 и они расположены в девяти областях:

Донецкой;

Харьковской;

Днепропетровской;

Луганской;

Запорожский;

Херсонской;

Николаевской;

Сумской;

Черниговской.

Полный перечень конкретных общин можно найти здесь.

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ПриватБанк начал выплаты по еще одной программе

Некоторые украинцы могут получить денежную помощь от Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца через платежную систему MoneyGram.

В ПриватБанке, который и будет начислять деньги, объяснили, что выплаты составляют 2200 гривен на человека и выплачиваются в течение трех месяцев украинцам, пострадавшим от войны.

О том, кто имеет право на эту финансовую помощь и как ее получить, читайте в нашем материале.

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"Сегодня" раньше писали, кому из украинцев продолжат выплаты в Польше и рассказывали, как в стране изменились выплаты на детей в этом месяце.