Выгодное жилье под Киевом: сколько стоят квартиры в Борисполе и Вишневом

Сколько стоит жилье под Киевом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала военного положения продавать и покупать жилье было запрещено. Рынок недвижимости из-за войны РФ против нашего государства сильно изменился. Однако недавно Кабинет министров отменил запрет по недвижимости.

Теперь, хоть и с определенными ограничениями, покупать жилье можно легально. Украинцы начали активно выставлять квартиры на продажу в безопасных регионах. "Сегодня" просмотрели объявления на одном из специализированных сайтов и рассказывают, какие цены сейчас на рынке.

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Квартиры в Борисполе

В этом городе много объявлений, мы посмотрели самые последние из них. К примеру, совершенно свежее сообщение о продаже однокомнатной квартиры на 39 м кв. в центре Борисполя. Стоит она 41 000 долларов (1 202 931 грн).

Также в центре можно купить трехкомнатную квартиру на 94 м кв. Рядом с домом расположены торговые центры, школа, детский сад. Ремонта у нее нет, цена – 2 260 000 грн. В то же время отмечено, что возможен торг.

Несколько дешевле можно купить четырехкомнатную квартиру. Она уже с ремонтом, но дальше от центра. Продают такое жилье за 59 000 дол. (1 731 048 грн).

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Еще более дешевый вариант стоит 38 500 дол. (1 129 582 грн). Это однокомнатная квартира, площадью 38 м кв., и не имеет ремонта.

Купить можно и двухкомнатную квартиру на 92 м кв. за гораздо большую цену. Там есть ремонт, рядом с домом 2 школы, детский сад, магазины, салон красоты и фитнес-зал. Ее цена – 3 227 378 грн.

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В целом в Борисполе цены стартуют от 20 000 дол. (586 796 грн) и доходят до 110 000 дол. (3 227 378 грн).

Квартиры в Вишневом

Одно из новых объявлений – однокомнатная квартира на 43 м кв. Рядом с домом есть вся необходимая инфраструктура. Стоит такое жилье 54 800 дол. (1 607 821 грн).

Чуть дороже – за 56 000 дол. (1 643 028 грн) – можно купить однокомнатную квартиру на 44 м кв. В квартире еще нет ремонта, однако сделан теплый пол, водоотвод и канализация, разведение всех труб по квартире, а в подарок предлагают газовый котел.

Почти за ту же цену – за 57 000 дол. (1 672 368 грн) – есть возможность купить двухкомнатную квартиру. Ее площадь 40 м. кв. В ней владельцы сделали косметический ремонт, поменяли окна.

Трехкомнатную квартиру на 67 м кв. продают за 62 000 дол. (1 819 067 грн). В общем цены колеблются от 20 000 дол. (586 796 грн) до 120 000 дол. (3 520 776 грн).

Что будет с ценами на жилье теперь

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в первые недели после того, как заработает рынок недвижимости, тенденции будут повторять ситуацию на рынке аренды. Наибольший спрос будет иметь недвижимость в западных и центральных областях.

"В городах, лежащих далеко от линии фронта в центре и на западе Украины, цены на жилье могут возрасти даже на 10% от довоенного уровня. Дело в том, что предложение там традиционно ограничено, а спрос в последнее время вырос. В то же время в таких городах Как Киев, Одесса и Днепр, цены могут снизиться на 30-40% от довоенного уровня", – рассказал нам Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины.

На рынке жилья столицы, по мнению эксперта, меньше всего просядут цены в бюджетном сегменте, а вот квартиры с ценником от 50 000 долларов могут подешеветь больше.

Мы также писали, что в Киеве начали активно продавать жилье. Цены достаточно неоднородны. Есть варианты как за 90 000 дол. (2 731 461 грн), так и вдвое дороже – 180 000 дол. (5 462 922 грн). Соответственно, условия у них тоже разные. По сколько и с какими условиями можно купить квартиру в столице, читайте здесь.

Мы также писали, что рынок аренды коммерческой недвижимости в Украине сменился с начала войны, в некоторых городах цены значительно выросли. Где теперь выгодно арендовать коммерческую недвижимость читайте в нашем материале.