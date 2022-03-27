Выгодно и просто: где украинцам поменять доллары и евро во время войны

Кроме банков и обменников, существует более простой способ быстро поменять деньги / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По состоянию на воскресенье, 27 марта, Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 29,25 гривни. Курс евро тоже не изменился и остается на уровне 32,12 гривни.

Редакция "Сегодня" рассказывает, какой курс валют в банках Украины и где выгоднее и проще менять доллары и евро.

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Курс доллара в Украине

На межбанке курс доллара несколько выше, чем предлагает НБУ. Покупают "зеленые" по 29,8 гривни, а продают – по 29,95 гривни.

Среди украинских банков меньше всего за доллар просят в "Фамильном" банке – 28,7 гривни. Больше всего – в OTP Bank, где покупают валюту по 29,4 гривни. Средняя цена сохраняется на уровне 29,25 гривни.

Амплитуда продажи доллара колеблется от 29,4 до 33 гривен. Самая высокая отметка у "Клирингового Дома" – 38 гривен, а самая низкая – у "Кредитвест" банка – 29,3 гривни.

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Курс доллара 27 марта / Фото: minfin.com.ua

Курс доллара 27 марта / Фото: minfin.com.ua

Курс евро в Украине

На межбанке евро покупают по 33,35 гривни. Продажа валюты проводится за 33,4 гривни.

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Украинские банки предлагают купить евро в пределах 32–33,15 гривни. Самая низкая планка в АгроКомБанке – 31,8 гривни, самая высокая у "Клирингового Дома" – 33,6 гривни.

Продажи евро осуществляют на уровне 32,5–36,5 гривни. Больше всего просит "Клиринговый Дом" – 42,7 гривни, а меньше всего Укрбудинвестбанк – 32,4 гривни.

Курс евро 27 марта / Фото: minfin.com.ua

Курс евро 27 марта / Фото: minfin.com.ua

Онлайн-банкинг

Самым простым способом обмена валют во время войны является онлайн-банкинг. В кассах банков могут быть очереди, а в обменниках курс немного "кусается". Следовательно, если у вас есть карта с евро или долларами, их можно поменять в интернете.

Операция осуществляется в считанные минуты на экране вашего компьютера или гаджета. Легко оформить и новую карту, которую принимают как по Украине, так и за рубежом. Ею можно заплатить за все привычные товары и услуги, включая коммунальные.

Каждый украинский банк имеет свой сайт и мобильное приложение, куда каждый клиент может войти и совершить необходимые операции. В частности, обмен валют, дистанционный перевод денег, платежи, пополнение счетов на мобильном, открыть депозит или погасить кредит. В каждом приложении также указан актуальный курс валют конкретного банка.

Денежные операции в Украине

Во время войны ситуация на финансовом рынке меняется каждый день. НБУ делает все возможное, чтобы удержать экономику на плаву и обеспечить финансовую устойчивость как для бизнеса, так и для обычных граждан.

В то же время правительство всячески поддерживает украинцев, пострадавших в результате обстрелов оккупантов. В частности, все желающие из определенной категории лиц могут получить 6 500 гривен поддержки государства. Чтобы подать заявку, остались считанные дни.

Законодательные изменения позволяют банкам более гибко работать. К примеру, если учреждение закрывается, клиенты не потеряют сбережений. В Фонде гарантирования вкладов решили увеличить сумму возмещений вкладчикам до 100%.

Раньше мы рассказывали, как купить доллары в мобильном приложении и онлайн-версии Приват24. Читайте также – жителям каких областей планируют начислить пенсии досрочно.