Введение RAB-тарифа делает облэнерго более привлекательными для инвесторов, – Deloitte

Вместе с тем сравнивать оценки облэнерго при приватизации и оценку регуляторной базы активов при переходе на RAB-тариф – некорректно, отмечают эксперты

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Введение реформы RAB-тарифа с начала 2021 года для сферы распределения электроэнергии способствует инвестиционной привлекательности государственных и частных облэнерго и положительно скажется на приватизации. Вместе с тем сравнивать оценки облэнерго при приватизации и оценку регуляторной базы активов при переходе на RAB-тариф – некорректно, поскольку они проводились по разным методологиям. Такое мнение 27 мая в комментарии для агентства ExPro выразил Артур Огаджанян, партнер компании-аудитора, которая входит в "большую четверку" Deloitte. Об этом сообщает "Politeka".

Комментируя перспективы приватизации государственных активов облэнерго партнер аудиторской компании Deloitte Артур Огаджанян заявил, что систему стимулирующего регулирования (RAB-тариф) можно рассматривать как фактор, который сам по себе делает государственные облэнерго более инвестиционно привлекательными. Но вместе с тем, эксперт подчеркнул, что сравнивать оценку регуляторной базы активов с "приватизационными" оценками – некорректно.

По словам Артура Огаджаняна, при оценке стоимости операторов системы распределения для нужд приватизации государство пытается определить эту стоимость как долю собственного капитала компании (таким же подходом пользуется и инвестор), а при определении регуляторной базы активов пользуются критерием надежности работы предприятия с прибылью, значение которого соответствует рыночном показателю.

"Регуляторная база активов по своей экономической сути – это стоимость активов, которые, в соответствии с конкретным регуляторным режимом, считаются такими, что обеспечивают предоставление услуг предприятием. Согласно действующему в Украине режиму регулирования эта стоимость должна через расчет амортизации предоставить возможность компании постоянно обновлять активы, поддерживая их работоспособность, а также предоставить возможность получать приближенный к рыночному уровень прибыли", - пояснил партнер аудиторской компании.

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Также он добавил, что одной из особенностей методики оценки регуляторной базы активов в Украине является то, что она требует корректировки стоимости активов в сторону их уменьшения через коэффициенты, расчет которых учитывает реальное загрузки активов.

"Такой подход направлен на избавление потребителей от платы за лишние загруженные мощности предприятия-монополиста", - прокомментировал партнер Deloitte.

Ранее энергоэксперт Сергей Чех отметил, что оценка облэнерго отражает их стоимость в зависимости от загрузки при транспортировке электроэнергии.