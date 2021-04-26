Введение акцизного сбора на зеленую энергию в условиях долгов инвесторам недопустимо, – Буймистер

Инициатива Кабинета министров Украины по введению акцизного сбора на продажу зеленой энергии является недопустимой в условиях отсутствия подвижек в вопросе выплаты долгов иностранным инвесторам в возобновляемую энергетику. Как сообщает "Politeka", об этом заявила народный депутат фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер.

"Пока государство не выполняет обязательства перед инвесторами в зеленую энергетику вообще. Несмотря на то, что Верховная Рада проголосовала соответствующие законы, правительство подписало меморандум с инвесторами, шли эти переговоры в течение года. И правительство сейчас ничего не выполняет. При этом говорить инвесторам, что вы должны платить нам дополнительный налог – это абсолютно как ставить "телегу впереди лошади", - сказала Буймистер.

По ее словам, нужно сначала выполнить обязательства перед инвесторами, чтобы не потерять внешние инвестиции, которые очень нужны Украине.

"Я очень переживаю, как на это посмотрят наши коллеги из европейского Энергетического сообщества. Потому что они были непосредственными медиаторами между государством и индустрией ВИЭ, они сейчас обеспокоены, что обязательства не выполняются", - сказала Буймистер.

Она убеждена, если государство будет делать инициативы по дополнительной фискальной нагрузке на бизнес, это может очень негативно повлиять в том числе и на позицию Украины в глобальной европейской энергетической дипломатии.

"Наполнение бюджета ради наполнения бюджета – это не выход и путь в никуда. Мы и так потеряли за последние два года около 15% промышленности. Если такими темпами двигаться, то страшилки от РФ о том, что мы аграрная страна, могут сбыться, мы можем нашу промышленность просто потерять", – отметила нардеп.

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Как сообщалось, по данным СМИ, правительство хочет ввести акцизный налог на продажу зеленой электроэнергии, в настоящее время предлагается широкий диапазон ставки – от 3,2% до 40%.

Напомним, по информации НБУ, на фоне кризиса в зеленой энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

По состоянию на 1 апреля предприятиям зеленой энергетики перечислено 4,6 млрд грн из суммы "старого" долга 2020 года. Уровень расчетов государства по выплате такого долга составляет 20%.

Задолженность госпредприятия "Гарантированный покупатель" перед предприятиями возобновляемой энергетики достигает 17,8 млрд грн.

По результатам опросов, которые организовала экспертная организация DiXi Group, более 80% украинцев заинтересованы в уменьшении вредных выбросов в окружающую среду и поддерживают развитие зеленой энергетики в Украине.