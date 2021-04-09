ВСК по Укрзализныце вызывает "на ковер" бухгалтера

Временная следственная комиссия, которую создала Верховная Рада для анализа финансового кризиса в "Укрзализныце", заинтересовалась размерами вознаграждения членов наблюдательного совета компании, а также основаниями, на которых им были выданы лимитные банковские карточки, пишет "Цензор.Нет".

По мнению членов ВСК, УЗ пребывает в катастрофическом состоянии, а соответственно, члены наблюдательного совета не имели права на премии, поскольку не выполняли свою работу. Об этом говорится в письме председателя ВСК Юлии Гришиной главному бухгалтеру филиала Центра сервисного обеспечения АО "Укрзализныця" Наталье Бабенко.

Как сказано в письме, бухгалтера УЗ приглашают, чтобы выяснить условия, на которых платят вознаграждения членам наблюдательного совета (НС), и получить доказательства их работы, в частности, акты приема-передачи ежемесячно предоставляемых ими услуг с июля 2018 года по февраль 2021.

Также ВСК требует от УЗ информацию о фактическом вознаграждении председателя и каждого члена НС за период с 2018 по 2021 год помесячно, и документы о компенсации расходов, которые несли члены НС для выполнения своих функций.

Также в ВСК заинтересовались вопросом выдачи членам НС банковских карточек со значительным лимитом: подозревают, что деньги с этих карточек были потрачены на личные нужды, а не на выполнение представительских функций.

"Просим обосновать выдачу председателю и членам НС лимитных банковских карт, а также фактические выплаты по лимитным банковским карточкам главе и каждому члену НС за 2018-2021 гг. ежемесячно. Анализ этих средств, в частности, на собственные нужды. Предоставить номера соответствующих карточных банковских расчетов, данные пояснения подтвердить копиями соответствующих документов и справок", – указывается в письме.

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В ВСК подчеркивают, за выполнение своих функций член НС имеет право на оплату услуг в виде годового и дополнительного вознаграждений и на компенсацию расходов, связанных с исполнением им своих функций. Но только, если работа была результативной.

"В то же время критическое состояние Общества (Укрзализныця – ред.) свидетельствует о невыполнении НС своих функций в полной мере. Поэтому нужно разобраться, как и насколько эффективно оценивается выполнение ими условий договора. Поскольку эти и другие связанные вопросы требуют проверки и объяснений, а материалы по запросу ВСК не предоставлены, предлагается пригласить на очередное заседание ВСК для дачи объяснений главного бухгалтера филиала Центр сервисного обеспечения АО "УЗ", которая непосредственно осуществляет все выплаты "членам НС" , имеет оригиналы правоустанавливающих документов и несет ответственность за обоснованность оплат", - резюмируется в письме.

Напомним: информация о лимитированных банковских карточках НС появилась в эфире одного из украинских телеканалов. Участники шоу сообщили, что у каждого члена наблюдательного совета якобы есть карта с лимитом в 500 тыс. гривен в месяц, и Владимира Жмака отстранили от должности главы УЗ из-за того, что он попытался уменьшить суммы на этих карточках.

Ранее политик Борислав Береза ​​обнародовал суммы, которые тратит "Укрзализныця" на содержание членов наблюдательного совета. Согласно его данным, только за два года НС потратил более 5 миллионов гривен на авиаперелеты (плюс еще полмиллиона – на VIP-залы ожиданий), еще 2 млн было потрачено за это время на питание.

Ранее народный депутат, член ВСК ВР по "Укрзализныце" Константин Бондарев заявил, что члены наблюдательного совета УЗ получают по 300 000 гривен зарплаты ежемесячно, но при этом годами не появляются в Украине и не имеют никакого плана реформы для компании. Поэтому необходимо расформировать наблюдательный совет в этом составе и сформировать новый, избрав профессионалов железнодорожного дела.