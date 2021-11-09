Завещание не поможет: кого и почему могут полностью лишить наследства

Кому и из-за чего не светит наследство даже по завещанию / Фото: Коллаж: Сегодня

Разделить наследство можно как с завещанием, так и без него, однако существуют некоторые категории людей, которые не получат имущество при любых условиях.

"Сегодня" вместе с экспертом разбирались, кого и за что могут лишить наследства.

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По словам адвоката Евгения Гаркуши, дела о наследовании порой очень сложные, и некоторых права получить наследство могут лишить за недостойные поступки.

Кто такие "недостойные наследники"

Наследниками по завещанию могут быть юридические лица и другие участники гражданских отношений.

"Однако для приобретения статуса наследника недостаточно отнесения человека к наследникам определенной очереди или факта наличия завещания в его пользу", – говорит эксперт.

Согласно законодательству Украины, есть возможность признания потенциальных наследников недостойными в случае их недобросовестного поведения в отношении наследодателя и, соответственно, лишения права на наследование любого имущества или денежных средств.

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Если кто-то из наследников будет признан "недостойным", его доля будет разделена между другими участниками процесса.

Кому наследство "не светит"

Евгений Гаркуша отмечает, что по статье 1224 Гражданского кодекса Украины предусмотрен перечень оснований, при наличии которых право на наследование у определенных лиц не возникает. То есть, они устраняются от права на наследования как по завещанию, так и по закону.

"Устранение от права на наследование наследников по закону и по завещанию возможно исключительно на основании решения суда", – отмечает адвокат.

Оснований для отстранения от права на наследование несколько. Первая – когда человек умышленно лишил жизни наследодателя или кого-то из наследников, или даже покушался сделать это.

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Однако и здесь есть нюансы – если наследодатель, зная об этой ситуации, все равно назначил определенную долю наследства по завещанию, то это правило не действует.

"Документом, подтверждающим противоправность действий таких лиц, является приговор суда, вступивший в законную силу. Исключение составляет лишение жизни наследодателя по неосторожности. В таком случае человек все же остается наследником", – говорит Гаркуша.

Адвокат также обращает внимание на детей до 14 лет и лица, которые признаны недееспособными – они не могут признаваться недостойными наследниками, так как являются невменяемыми.

Второе основание для лишения наследства – если человек преднамеренно препятствовал наследодателю в составлении завещания, внесении в него изменения или его отмене.

Сюда же относится и составление фиктивного завещания, сокрытие действительного документа, принуждение к составлению завещания, а также принуждение других наследников или одного из них отказаться от завещания.

В таком случае вопрос о признании наследников недостойными решается судом.

Родители, которые были лишены родительских прав и не восстановили их на момент открытия наследства, также не вправе наследовать имущество этого ребенка.

Лишаются наследства и те родители и дети, которые уклонялись от своих обязанностей по содержанию наследодателя. Это же касается усыновителей, опекунов и усыновленных детей.

Также отмечается, что право получить наследство один за другим лишаются лица, брак между которыми является недействительным или признан таковым по решению суда.

"В случае если брак признан недействительным после смерти одного из супругов, то за другим из супругов, переживших его, не знавших и не могущих знать о препятствиях до регистрации брака, суд может признать право на наследование доли того из супругов, кто умер, в имуществе, приобретенном ими за время этого брака", – уточняет Евгений Гаркуша.

Ну и последним основанием для лишения права на наследование является ситуация, когда судом было установлено, что лицо уклонялось от оказания помощи наследодателю, который из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья был в беспомощном состоянии.

Требование об отстранении от права на наследование по закону лица может быть предъявлено только после смерти наследодателя, отметил эксперт.

Ранее журналисты "Сегодня" с экспертом разбирались, как разделить наследство без завещания и какие "подводные камни" могут ждать наследников.