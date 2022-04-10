Впервые после свержения монархии: почему Россию ждет неизбежный дефолт

В мире ожидают неизбежного краха российской экономики / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россия приближается к первому за столетие внешнему дефолту, с каждой неделей – все ближе.

Как сообщает Bloomberg, аналитики прогнозируют крах российской экономики в течение 12 месяцев.

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Об этом свидетельствуют данные ICE Data Services, указывающие на проблемы с облигациями России и страхованием долга Это связано с тем, что:

в американских банках со счетов России перестали выплачивать долларовые долги;

ограничения по стране усилили;

Россия нарушила условия двух облигаций и выплат инвесторам в рублях.

Данные ICE Data Services / Фото: скриншот

В ожидании краха

Дефолта в РФ западные эксперты ожидали сразу после вторжения агрессора в Украину. Тогда из страны вышли масштабные игроки, а активы банков, компаний и олигархов заморозили.

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Большой удар нанесло замораживание валютных резервов Центробанка РФ, изолировавшее страну от мировой финансовой системы. Однако все еще возможные неожиданные повороты, например объявление платежа техническим или конвертирование рублей в доллары для кредиторов

В 1998 году Россия пережила дефолт по внутреннему долгу. А по внешнему долгу это будет впервые после революции 1917 года. По состоянию на 9 апреля агентство S&P снизило рейтинги РФ в иностранной валюте – теперь страна со статусом "выборочного дефолта".

Россия до сих пор продает энергоносители

Несмотря на все ограничения и санкции, главным козырем агрессора остается продажа нефти и газа. Именно из этой сферы Россия получает деньги на поддержку и продолжение войны. Решить проблему может только тотальное эмбарго.

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Украинские власти без устали призывают страны Европы и мира отказаться от российских энергоресурсов. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что времени ждать нет, а на кону – мир в Европе.

В то же время на мировом рынке продолжает дорожать нефть. Биржевой рынок реагирует на войну в Украине и на санкции против России. С начала года в стране подорожали и другие товары – сахар, соль, маргарин, прокладки, стиральный порошок, мыло и лекарства. Цены выросли от 15 до 85%, а некоторые товары теперь вообще в дефиците.

Раньше Михаил Подоляк рассказал, откажется ли Германия от российского газа. В то же время в Нидерландах осознали политическую игру "Газпрома" и нашли способ избавиться от газового ига.