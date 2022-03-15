Война грабежу не помеха: как на Закарпатье мошенники наживаются на чужом горе

На Закарпатье орудуют мошенники / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Желающих нажиться на чужом горе всегда было немало, а во время войны тем более — бездушные аферисты придумывают самые разные способы грабежа украинцев. Особенно актуально это в западных областях. Ведь после начала войны России против Украины люди отдают едва ли не последние средства, чтобы выехать из горячих точек в более спокойные регионы, например на Закарпатье.

Поэтому поле для работы аферистов достаточно широко, как и количество будущих жертв.

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"Сегодня" расскажет вам, по каким схемам работают преступники.

Аренда жилья

Самый актуальный вопрос для украинских переселенцев. Жить определенный период в любом случае где-нибудь нужно. Однако важно не встретить на своем пути мошенников. Как сообщают в полиции Закарпатской области, с начала военных действий Закарпатье принимает большое количество вынужденных переселенцев. Соответственно, появилась острая проблема размещения людей и, в свою очередь, желающих нажиться на этом.

Схема злоумышленников такова: они публикуют объявления на сайтах или в соцсетях о наличии жилья, а дальше ждут звонков от потенциальных клиентов. В разговоре подчеркивают, что жилье в спросе и желающих арендаторов много (и это правда).

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Следующий шаг – выманивание аванса или полной предоплаты. Если вы послали средства аферисту, то не надейтесь, что он поднимет от вас трубку или ответит на СМС.

Для того чтобы не попасть впросак, следует воспользоваться следующими советами:

Не отправляйте аванс или любую другую оплату. Настаивайте об оплате аренды офлайн и подписании договора.

Настаивайте об оплате аренды офлайн и подписании договора. При подписании договора проверьте документы владельца: паспорт и документ о праве собственности (договор покупки-продажи, завещание и т. п.) или поручение и копию документа о праве на собственность.

паспорт и документ о праве собственности (договор покупки-продажи, завещание и т. п.) или поручение и копию документа о праве на собственность. Обязательно подписывайте договор аренды и сделайте фото показателей счетчика.

В случае если вы все же пострадали от мошеннических действий, следует сообщить об этом на линию 102 или обратиться в ближайшее отделение полиции.

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Фейковая помощь

В период, когда президент Владимир Зеленский заявил о выплате 1000 грн за вакцинацию, активизировались СМС-сообщения подобного содержания.

Мошенническая схема / Фото: скриншот

Тогда украинцам начали приходить сообщения, что, перейдя по ссылке, можно якобы получить пособие в размере 7000 гривен, или, позвонив, получить 370 000 грн помощи.

Такая же схема может работать и после оглашения президентом помощи пострадавшим от войны. Помните, что именно эту выплату в размере 6,5 тыс. грн вы можете получить только с помощью приложения "Дія" на свою банковскую карту.

Актуально это не только для Закарпатья, но и в целом для всех украинцев.

Фейковые благотворители

Во время войны количество людей, нуждающихся в помощи, увеличивается многократно. Речь идет как об обычных украинцах, пострадавших от войны, так и об армии или добровольцах. Пропорционально этому растет и количество волонтеров, всеми силами поддерживающих таких людей, собирающих, как говорится, с миру по нитке. Наряду с такими затаились псевдоволонтеры, способные только обманывать и грабить.

В Мукачевском городском совете предупреждают о подобных схемах фейковых благотворителей и рекомендуют:

не передавать и не перечислять денежные средства на личные карточные и банковские счета неустановленных лиц, даже если они представляются волонтерами или представителями благотворительных организаций;

все денежные средства перечислять исключительно на банковские счета соответствующих благотворительных и волонтерских организаций посредством платежных систем или через кассу банка;

требовать от получателя отчета об использовании уплаченных средств;

сообщать правоохранительным органам о лицах, собирающих деньги в наличной форме без оформления первичных документов, присваивающих полученные средства или использующих их не по целевому назначению.

Мародерство на границе

Ежедневно сотни мужчин, вопреки действующему военному положению, за немалые деньги переходят границу со странами ЕС. По словам экс народного депутата, депутата Мукачевского горсовета Виктора Балоги, на Закарпатье этот бизнес по теневому обороту достиг уже промышленных масштабов.

Промышляют обычно в Telegram-чатах и требуют за пересечение границы 2 тыс. евро. Во-первых, это нарушение законодательства Украины в условиях военного времени, а во-вторых, существует большой риск, что эти деньги у вас заберут и еще и к ответственности за взятку привлекут.

Как украинцев обворовывают оккупанты

В украинских городах с приходом оккупантов исчезает любая еда, матрасы и домашняя птица, которую они варварски забивают среди белого дня. Так, российские солдаты погорели в Скадовске (Херсонская область) на краже ноутбуков и компьютеров в местных органах власти, а вдобавок ко всему они ограбили дом сотрудника СБУ.

6 марта российские оккупанты обворовали отделение полиции в городе Изюме Харьковской области. Они сломали двери во все служебные кабинеты, сейфы и все перевернули. Захватчики украли канцелярские приборы, обогреватели, жесткие диски с компьютеров.

Раньше мы писали, что в России выросла стоимость фальшивого украинского паспорта, и сообщали, сколько стоит подделка.

Также мы сообщали о схемах мошенников, которые орудуют в чатах.