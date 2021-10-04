Вопрос коммерческой выгоды. В Кремле высказались о поставках газа в обход Украины

Песков заявил, что "Газпром" готов к переговорам по газу с Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кремле заявили, что поставки газа из России в Европу являются вопросом экономической целесообразности и коммерческой выгоды.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Что касается диверсификации путей транспортировки газа европейским потребителям, то это вопрос экономической целесообразности и коммерческой выгоды", – сказал он, отвечая на вопрос о том, что поставки российского газа в обход Украины ставят под угрозу существование украинской газотранспортной системы.

В то же время, по словам Пескова, Москва не исключает возможность переговоров о прямых поставках газа из России в Украину.

Контракт Венгрии с Россией

Правительство Венгрии и российский концерн "Газпром" 27 августа,заключили долгосрочный контракт о поставках российского газа до конца 2036 года.

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Ежегодно в течение пятнадцати лет в центральноевропейскую страну будут поступать 4,5 млрд кубометров голубого топлива через "Турецкий поток" и газопроводы Юго-Восточной Европы. Условия контракта могут быть скорректированы спустя 10 лет. Решение вступит в силу с 1 октября.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что энергетические потребности Венгрии можно самым надежным образом обеспечить с помощью долгосрочного контракта с "Газпромом". Он добавил, что это вопрос экономики и национальной безопасности, а не политики.

Украинские дипломаты заявили, что разочарованы такой сделкой.

Напомним, Венгрия вызвала посла Украины для объяснений из-за критики украинского МИД газового контракта между Венгрией и "Газпромом" в обход Украины. Украинские дипломаты критикуют это решение. Они считают, что оно политически и экономически необоснованное. МИД Украины аналогично пригласил посла Венгрии в Киев, чтобы донести свою принципиальную позицию.

Отметим, что с 1 октября поставки газа начались.