Никаких оснований для очередного рассмотрения одного и того же заявления детективов об отводе прокурора нет и быть не может, пишет адвокат Наталья Дригваль

После трех (!) решений Высшего антикоррупционного суда, которые безапелляционно подтвердили законность и обоснованность действий прокурора САП в деле "Роттердам+", детективы НАБУ решили пойти в суд в четвертый раз, пишет в своем блоге на "Obozrevatel" адвокат стороны защиты Наталья Дригваль.

Никаких оснований для очередного рассмотрения одного и того же заявления детективов об отводе прокурора нет и быть не может. Единственная цель этой акции – оказать давление на суд и Офис генерального прокурора и оправдать свою неэффективность в глазах общества.

На последнем таком судебном процессе, судья ВАКС Оксана Олейник четко указала, что отсутствуют хоть какие-либо доказательства того, что прокурор САП действовал непрофессионально, вел дело не верно, не изучил документы, не принял во внимание материалы следствия и тому подобное.

Три отдельных решения самого авторитетного суда Украины на протяжении последних полугода подтвердили, что прокурор безупречно выполняет возложенные на него функции процессуального руководителя и абсолютно законно поставил под сомнение собранные следствием за 4 года материалы.

В ситуации, когда сроки досудебного расследования закончены, когда десятки экспертиз подтверждают правильность формулы, никакого другого решения, как закрыть дело "Роттердам+" прокуроры САП не могли принять.

Это уже подтверждено судом и Офисом генерального прокурора, однако личные корыстные мотивы или же желание оправдаться за свою неэффективность в глазах общества, толкает детективов НАБУ на прямое нарушение закона и злоупотребление своими полномочиями.

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Сначала замглавы САП Максим Грищук дважды открывал дело, не имея на это полномочий и даже доступа к материалам дела и в условиях, когда отведенный законом срок на проведение расследования уже давно исчерпан. А ведь это прямое нарушение норм УПК и конституционных прав граждан, за что, я уверена, замглавы САП рано или поздно понесет ответственность перед законом.

Теперь же детективы НАБУ, понимая, что прокурор Пономаренко, который вместе с ними последние годы вел дело "Роттердам+", не хочет, как они нарушать закон и говорить на черное белое, ищут нового судью или нового прокурора, который их послушает и оставит трижды закрытое дело на плаву.

Свою позицию уже высказала Генеральный прокурор, отметив, что в деле если и есть что-то недосказанное, то это вопрос окончания его сроков.

Ирина Венедиктова в недавнем ток-шоу отметила, что невозможно игнорировать целых три решения ВАКС, которые сняли все претензии к прокурору. Соответственно, если в треугольнике НАБУ-САП-ВАКС как минимум две стороны определились со своим решением, а сроки расследования уже исчерпаны, то как сказала Генпрокурор – дело разваливается. А ведь легко развалиться тому, чего и не было.

В своих спекуляциях и откровенном вранье детективы НАБУ и поверившие им блогеры пользуются тем, что экономические аспекты ценообразования на уголь объективно сложны для широкой общественности. На этом они при поддержке олигархических телеканалов и политиков создали устойчивый миф о формуле "Роттердам+" как о нечто "в целом непонятном, но однозначно плохом", и продолжают его эксплуатировать.

В цивилизованном правовом государстве, которым пытается стать Украина, не могут правоохранители попирать законом в угоду личным амбициям или корысти. Тем более игнорировать решение суда, который трижды подтвердил законность закрытия сфабрикованного ими уголовного дела в отношении ни в чем неповинных граждан.