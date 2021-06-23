Вопреки 50 млрд грн убытков госкомпаний, НКРЭКУ вновь повышает себе зарплаты на 47% – политолог

При этом, по словам Сазонова, действующий состав НКРЭКУ допустил миллиардные махинации трейдеров и фирм-однодневок на рынке электрической энергии

Действующий состав НКРЭКУ решил в очередной раз повысить себе заработную плату на 47% с июля 2021, несмотря на критическую ситуацию на энергорынке и миллиардным убыткам государственных энергокомпаний. Об этом сообщил политолог Кирилл Сазонов, пишет "Znaj.ua".

"Наиболее кричащий пример – энергетический регулятор НКРЭКУ – не только повышают сами себе зарплаты, но и выплачивают премии. С регулярностью и упорством столь необходимым в других местах применения. Как повлияло на доходы комиссионеров то, что украинские госпредприятия НАК "Нафтогаз", НАЭК "Энергоатом", НЭК "Укрэнерго" в 2018 году были прибыльными, а при текущем составе НКРЭКУ получили больше 50 млрд грн убытка?" - спрашивает Сазонов.

При этом по словам политолога, действующий состав НКРЭКУ допустил миллиардные махинации трейдеров и фирм-однодневок на рынке электрической энергии.

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"1,5 года вся отрасль говорит, что на рынке творятся темные дела. Что малоизвестные трейдеры заработали десятки и десятки миллиардов на перепродаже атомной генерации, а при этом сам "Энергоатом" в катастрофических долгах и убытках. Какая реакция комиссии? Махинации продолжаются. Уже есть заявления министров, атомщиков, шахтеров, уже даже есть решения судов всех юрисдикций по разным трейдерам-махинаторам", - добавил Сазонов.

Он подчеркнул, что в 2021 году НКРЭКУ освоит из государственного бюджета 700 млн грн, увеличив зарплатный фонд почти на 50%, по сравнению с предыдущим годом.

Напомним, в 2021 году члены НКРЭКУ решили повысить себе заработные платы в 1,5 раза, увеличив бюджетное финансирование до 700 млн грн в год. В 2020 году их зарплата выросла в 2 раза – в среднем до 2,1 млн грн. Помимо роста зарплат, НКРЭКУ практикует премирование членов комиссии по 50% должностного оклада каждые 3 месяца. Последняя премия в размере 1,25 млн грн была утверждена в конце апреля. Решение об очередном повышении зарплат принято на заседании 23 июня.