Волк в овечьей шкуре? Как мошенники орудуют в чатах украинцев

Мошенники выманивают деньги и вредят Украине во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Во время войны в Украине в чатах разных организаций активизировались мошенники. Они не только проникают в посторонние чаты, но и создают свои с услугами, запрещенными законом. Под маской таких людей могут скрываться как российские оккупанты, так и недобросовестные граждане Украины.
"Сегодня" расскажет вам, какие схемы используют мошенники и как защитить себя от беззакония.
Способов нажиться на украинцах немало, об основных из них, буквально недавно появившихся на слуху, мы расскажем более подробно.
Эвакуационные поезда и автобусы
В различных новообразованных или предварительно купленных чатах, в целом в неофициальных каналах и даже в таргетах появляется информация об эвакуационных поездах и автобусах. Суть мошенничества, как сообщает "Укрзализныця", заключается в том, что вас просят предоставить свои личные данные для составления списков людей, которые будут эвакуированы по железной дороге, или внести деньги за такие услуги.
Кроме этого, подобная фейковая эвакуация может представлять непосредственную угрозу для жизни тех людей, которые пытаются уехать. Враг пускает вперед мирных жителей и прячется за ними.
Официальные каналы "Укрзализныци", где вы найдете необходимую информацию об эвакуационных рейсах:
Крымчан запугивают в чатах
В родительских школьных вайбер-чатах во временно оккупированном Крыму пытаются запугать крымчан, чтобы они не говорили о полномасштабной войне России против Украины и не протестовали против нее — за это угрожают заключением их детей.
По сообщению Представительства Президента Украины в АР Крым в Facebook, в чатах одной вайбер-группы распространяются конспирологические сообщения о "реакционных движениях, призывающих к участию в несанкционированных акциях антивоенной тематики". Утверждается, что такие призывы "негативно влияют на психику человека". Распространяют их вроде бы мошенники "под видом банковских и государственных служащих".
Также таким способом через мессенджеры людей заставляют не замечать ухудшения экономического положения и финансового кризиса, вызванного введением беспрецедентных санкций против России.
"К акциям и антивоенным митингам активно пытаются привлечь подростков и школьников", – нагнетается в сообщении. Текст напоминает, что за участие в несанкционированных митингах законодательством предусмотрена ответственность – штрафы, а также реальные тюремные сроки, – говорится в сообщении Представительства Президента Украины в АР Крым.
...и вспоминается о новом законе от 5 марта о неправдивой информации о деятельности российских военных, дискредитирующей вооруженные силы РФ, а также о призывах к антироссийским санкциям, согласно которым опять же предусмотрена ответственность, — добавляют в сообщении.
Как сообщают в Представительстве, на этом фоне в одной из школ произошел раскол среди педагогов, и на поддерживающих Украину донесли в ФСБ. В эту школу приходила полиция, брала объяснения у учителей. Некоторым из них предложили уволиться.
Мужчин призывают бежать из Украины
В Сети активизировались мошенники и вражеские агенты, пытающиеся скомпрометировать национальное сопротивление и обвинить защитников Украины в коррупции. Как сообщают в Госпогранслужбе, в анонимных чатах обещают беспрепятственный выезд из Украины через пункты пропуска или вне их. Оценивают свои услуги в несколько тысяч долларов, берут даже биткоины.
В Госпогранслужбе отмечают, что одни с помощью таких предложений выманивают средства у граждан, а другие толкают их к уголовной деятельности.
Как мы сообщали раньше, чаты создают преимущественно в Telegram. Там обещают за 2 тысячи евро перевезти мужчин призывного возраста в Польшу.
Для пересечения границы мужчине заказывают польскую справку – направление на срочную операцию в Польше. Дальше "свой человек" на границе пропускает без каких-либо проблем. Справка стоит 400 евро, а пересечение границы — 1600 евро.
Преступники в чатах ЖК
Еще одной распространенной схемой среди преступников является проникновение в частные чаты жилых комплексов, ОСМД и т. д. Таким образом они узнают всю необходимую информацию о жильцах тех или иных квартир, чтобы впоследствии по меньшей мере обворовать собственников.
Поэтому украинцам рекомендуют менять аватары в чатах и закрыть доступ для приглашения новых людей.
Кража телефонов в военное время
Каждый день в Украине фиксируют кражи телефонов, особенно это может быть опасно в военное время. Мошенники воруют ваши данные и используют в своих целях, с номера абонента может быть распространена дезинформация о ходе событий в стране.
Чтобы не стать жертвой мошенников:
- стоит установить индивидуальный PIN на SIM-карту. Для этого необходимо знать код разблокирования оператора по умолчанию. Узнать точный код оператора можно на упаковке из стартового пакета;
- установите пароль или PIN-код, собственно, на сам телефон.
Раньше мы рассказывали, как вычислить мошенников и противодействовать их безнравственным поступкам.
Также мы информировали, что бизнес в Украине будет работать по новым правилам.