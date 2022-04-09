Vodafone, Kyivstar и lifecell запускают жизненно важную функцию — кому она будет доступна

Функция мобильных операторов очень нужна во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
ГСЧС совместно с мобильными операторами запускает систему оповещения об опасности чрезвычайного характера.
Об этом сообщили в ГСЧС.
В системе оповещения будет задействована технология Cell Broadcast. В скором времени эту функцию будет тестировать Kyivstar.
Сигнал об опасности будет поступать даже при заблокированиом телефоне или поверх всех окон. А предшествует ему громкий звуковой сигнал.
"Это делается для оперативного информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных происшествий и последовательности действий в этих ситуациях", — сообщают в ГСЧС.
Kyivstar отменил плату за популярную услугу
Украинцы, выехавшие за границу и являющиеся абонентами Kyivstar, мобильную связь смогут использовать по обычным украинским тарифам. Это касается 9 стран Европы.
Услуга будет действовать в:
- Польши;
- Словакии;
- Румынии;
- Венгрии;
- Молдавии;
- Германии;
- Италии;
- Литве;
- Чехии.