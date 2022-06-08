Во сколько обойдется жизнь в Турции – вся правда о стоимости продуктов, транспорта и жилья

Турция на определенный перечень товаров имеет довольно демократичные цены / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Из-за войны многие украинцы, которые искали убежища за границей, выехали в Турцию. Теплый климат и относительно недорогая жизнь делает эту страну популярным направлением не только для туризма, но и для обустройства своей дальнейшей жизни.
Так что сайт "Сегодня" расскажет, сколько стоит месяц проживания в Турции.
Сначала отметим, что на двоих со средним уровнем потребностей стоимость одного месяца обойдется ориентировочно в 305 долларов (10,7 тыс. грн примерно), без учета стоимости жилья.
Цены на продукты
Стоимость продуктов в Турции достаточно низкая, позиции дешевле, чем в Украине. Для сравнения стоимости мы выбрали обновленные в марте статистические данные о стоимости товаров в Турции TravelTables и обновленные майские данные Минфина.
|Продукт
|Цена продукта в Турции
|Цена продукта в Украине
|Молоко, 1л
|8,85 грн
|32,90 грн
|Буханка белого хлеба
|5,09 грн
|22,70 грн
|Белый рис, 1 кг
|19,04 грн
|53,03 грн
|Яйца, 10 шт
|17,6 грн
|31 грн
|Твердый творог, 1 кг
|62,75 грн
|305,90 грн
|Филе куриное, 1 кг
|42,90 грн
|119,90 грн
|Говяжья вырезка, 1 кг
|154,18 грн
|239,48 грн
|Яблоки, 1 кг
|10,73 грн
|13,09 грн
|Бананы, 1 кг
|20,65 грн
|47,90 грн
|Картофель, 1 кг
|6,17 грн
|11,88 грн
Стоит отметить, что пачка сигарет в Турции в среднем стоит 41,29 грн, вина - 95,46 грн.
Чашка капучино в кафе обойдется вам в 24,94 грн, а в целом питание в недорогом ресторане на одного обойдется в среднем 64 грн.
Стоимость аренды жилья
Для поиска жилья вы можете воспользоваться сайтом Airbnb. К слову, цены достаточно демократичные. Арендовать в месяц комнату в квартире в столице Анкаре можно от 130 до 200 долларов (4,5 тыс. грн – 7 тыс. грн), а саму квартиру – до 800 дол. (28 тыс. грн.).
Если оценивать средние цены на долгосрочную аренду квартир в городах Турции, то можем сказать:
- однокомнатная квартира в центре города будет стоить 4 тыс. грн;
- однокомнатная квартира подальше от центра – 2,3 тыс. грн;
- трехкомнатная квартира в центре города – 7,3 тыс. грн;
- трехкомнатная дальше от центра – ориентировочно 4,2 тыс. грн.
Коммунальные услуги стоят в среднем 939 грн (основные коммунальные услуги в квартире площадью 85 кв. м, включая электричество, отопление или охлаждение, воду и вывоз мусора).
Общественный транспорт и мобильная связь
Одноразовый билет на общественный транспорт будет стоить в эквиваленте 8,3 грн, проездной в месяц – 572 грн.
Если говорить о такси, то плата при посадке ориентировочно 11 грн, каждый последующий километр – 8,31 грн. Стоимость 1 л бензина – 16,63 грн в среднем.
Стоимость мобильной связи без скидки и специальных тарифов за 1 мин – 1,61 грн, интернет 60 Мбит/с обойдется в среднем в 204,6 грн в месяц.
Работа для украинцев
Найти работу можно на сайте Jooble, amountwork.
Сейчас в Турции предлагают следующие вакансии для украинцев:
- инженер (17 200 грн);
- аниматор (14,1 тыс. грн.);
- водитель международных перевозок (заработная плата у них одна из самых высоких).
Условия въезда украинцев, которые обращаются за получением убежища в Турции
Виза для граждан Украины, по данным 4refugees.info, не требуется. Однако следует при себе иметь следующие документы:
- для взрослых – если есть в наличии, подать компетентным органам при регистрации документы, удостоверяющие личность и проездные документы. Если отсутствуют документы, удостоверяющие личность заявителя на момент регистрации, для установления личности используется информация, полученная в результате сопоставления персональных данных и расследования. В случае если в результате расследования по установлению личности также не будет получена информация, информация вносится со слов заявителя;
- для несовершеннолетних – к взрослым и несовершеннолетним применяются одинаковые условия.
Лицу, обратившемуся за международной защитой, разрешается оставаться в стране до принятия решения по его международной защите. Если решение будет положительным, такому человеку присваивается статус беженца.
Рассмотрение заявления должно быть завершено не позднее чем через шесть месяцев с даты его регистрации Главным управлением. Если решение не может быть принято в течение этого срока, заявителю уведомляется об этом. Лицам, которым предоставлен статус беженца, выдается документ, удостоверяющий личность, с идентификационным номером.
Напомним, раньше мы рассказывали, сколько стоит месяц жизни в Польше, Словакии, Венгрии, Молдове, Румынии, Германии, Болгарии, Чехии, Канаде и Италии.
Также мы писали, какие государства выплачивают пособие украинским переселенцам.