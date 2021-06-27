Власть определилась с шестью первыми платными автобанами. Карта и стоимость проезда

Трассы выбирали не случайно – эти дороги соединяют Украину с Европой и Азией, впрочем пока нет окончательных дат открытия платного трафика

Строительство платных дорог. Коллаж Сегодня

77 гривен за 100 километров – такой будет стоимость пользования платными дорогами в Украине. Инвесторам собираются передать сразу шесть трасс. Под них уже разработали специальные дорожные знаки и вскоре водители увидят их на дорогах. Не слишком ли большая цена для украинского водителя и почему вообще за проезд на собственном авто нужно платить – европейский опыт изучили новости "Сегодня".

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Водитель автобуса Юрий за рулем 22 года и объездил почти всю Европу. Дороги выбирает платные, потому что это, оказывается, экономнее.

"Мы не стоим в пробках, мы не проезжаем по городским улицам. Во-вторых: качество дорог дает нам плюс, что мы не так часто ремонтируем автомобили", – делится водитель.

В Европе платные дороги – норма, в Украине их до сих пор нет. Построить платные автодороги хотели пятеро инвесторов, но до дела так и не дошло.

"Человек, который инвестирует миллиарды или сотни миллионов долларов – хочет, чтобы эти деньги были защищены в Украине. Когда они каждый день смотрят новости о рейдерском захвате, что государство ничего не гарантирует. Вот построили 100 км дороги, а потом у нас все забрали. Это миф или реальность в Украине? Конечно реальность", – сетует автомобильный эксперт Рауль Чилачава.

Платная дорога – значит качественная. В Европе такие почти везде. Стоимость проезда составляет:

Польша – $ 3 за 100 км;

Франция – $ 10;

Португалия – $ 1,5.



Это цена для легковушек, фуры платят больше. Чтобы такая дорога появилась должно быть: минимум 3 полосы в обе стороны и качественное покрытие. Из плюсов: – на этих дорогах нет светофоров, перекрестков, они не проходят через населенные пункты, поэтому ехать можно 130 километров в час.

В Украине в полной мере таким стандартам соответствует только одна магистраль – Киев-аэропорт "Борисполь". Она длиной – 22,5 км, здесь три полосы в каждом направлении.

Строительство автобанов – дорогое удовольствие. В среднем стоимость стартует от 250 млн долларов. Поэтому и привлекают частных инвесторов. Они получают от государства участок и делают трассу за свой счет. Окупится такая инвестиция через 20 лет. К тому же частникам дают контролировать всю инфраструктуру в пределах дороги – АЗС, рестораны, гостиницы.

В Мининфраструктуры уже даже определились с первыми 6 трассами, которые планируют отдать инвестору. Это Харьков-Днепр-Запорожье, трасса из Борисполя в Полтаву, Херсон-Николаев. Из столицы можно будет доехать в Ровно через Житомир, Ягодин-Ковель-Луцк и Днепр-Кривой Рог-Николаев.

Эти шесть дорог выбрали потому, что они самые важные. Они соединяют Украину с другими странами. С Европой, с Азией и именно по ним мы имеем самый большой трафик. Так или иначе, платные дороги – это перспектива не "на завтра" и даже не "на послезавтра".

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