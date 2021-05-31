Верховная Рада провалила законопроект о накопительных пенсиях

Одна из главных позиций пенсионной реформы – накопления будут формироваться за счет части ЕСВ и НДФЛ

Накопительные пенсии собрались ввести с 2023 года / Фото: Григорий Салай

Комитет по социальной политике и правам ветеранов отклонил законопроект 2683-3 о внедрении в Украине обязательных накопительных пенсий. Об этом сообщила глава комитета Галина Третьякова (фракция "Слуга народа"), пишет "Главком" со ссылкой на LIGA.net.

Третьякова (она – одна из авторов документа) предлагала комитету рекомендовать законопроект к принятию парламентом в первом чтении. Против выступили представители фракции "Батькивщина", группы "Довира" и три депутата от "Слуги народа" (Остапенко, Гривко и Арсенюк), уточнила глава комитета.

"Теперь все зависит от фракции. Выносить на первое чтение с негативным выводом комитета или вносить новый законопроект, что задержит нас еще на год", – сказала Третьякова.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что ключевые стейкхолдеры реформы (Кабмин, профильный комитет ВР, Офис президента) "достигли соглашения" по всем основным аспектам.

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Напомним, 28 апреля Рада отправила законопроект 2863 на повторное первое чтение. Это важное техническое решение, которое дало возможность внести на голосование доработанную версию проекта.

Предыдущие редакции законопроектов на тему обязательных пенсионных накоплений граждан находились в парламенте с конца 2019 года, но не были поддержаны депутатами.

Одна из главных позиций реформы – пенсионные накопления будут формироваться за счет части ЕСВ и НДФЛ (ранее предполагалось отчисление по 2% от каждого налога).

К слову, в Украине уже с 1 июня пересчитают пенсии гражданам, которые после назначения пенсионных выплат продолжают работать. Согласно законодательству, для перерасчета пенсии не нужно обращаться в Пенсионный фонд, все произойдет автоматически.