Венгрия начнет получать газ в обход Украины – строительство газопровода завершилось

Работы велись в сотрудничестве с Сербией. Газ поступает через Болгарию, которая уже почти полностью перешла на голубое топливо из "Турецкого потока"

"Турецкий поток" дотянули до Венгрии / Фото: gazprom.ru

Сербия и Венгрия завершили строительство газопровода-перемычки, благодаря чему Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины через "Турецкий поток" и "Балканский поток". Строительством занимались сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ. Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября.

"Балканский поток" по сути является продолжением "Турецкого потока". В 2020 году Болгария уже получала почти весь газ именно по новому маршруту через "Турецкий поток", а не через Украину. Также к Болгарии присоединились Греция и Северная Македония. Теперь планируется, что газ "Турецкого потока" через Сербию должен дойти до Венгрии и Австрии.

Сейчас реализуется первый этап создания перемычки между Сербией и Венгрией мощностью 6 млрд куб. м в год. Он предусматривает строительство 15 км линейной части. Расширение перемычки до мощности 8,5 млрд куб. м в год отложено с октября 2022 года на октябрь 2023 года, так как в Венгрии опасались санкций США.

Реклама

Напомним, "Турецкий поток" – это проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами на западе. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд кубометров газа в год.

В ноябре 2018 года"Газпром" завершил строительство морского участка "Турецкого потока". Общий бюджет строительства газопровода российская корпорация оценивает в 7 млрд евро, но, по мнению специалистов, "Турецкий поток" будет стоить Кремлю не менее 11,5 млрд евро.