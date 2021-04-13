Валютные кредиты за день переведут в гривню: Рада приняла нужные законы

Должников по старым валютным кредитам ждет реструктуризация. Выплаты растянут на 10 лет, часть долгов спишут, а отбирать квартиры пока что не будут

Валютным заемщикам, которые не смогли платить по кредитам после обвала гривни в 2008 и 2014 годах, дали еще один шанс. Верховная Рада одобрила реструктуризацию валютных долгов. В некоторых случаях задолженность могут списать, а прежние выплаты по неустойкам зачтут в погашение.

Такой план предлагали законопроекты № 4475 (273 голоса за), 4398 (272 голоса за) и 4399 (269 голосов за), которые парламент принял во втором чтении 13 апреля. Документы касаются не только кредитов на жилье, но и вообще всех потребительских кредитов.

По сути, документы предлагают перевести валютные кредиты в гривневые по современному курсу. При этом должникам дадут право ежемесячно погашать оставшуюся часть долга в течение 10 лет. Остается право досрочного погашения как всей суммы, так и части кредита.

Само тело кредита и начисленные проценты должны быть погашены.

Помимо тела кредита и процентов по нему, заемщик должен будет платить еще только за страховку, если это предусмотрено его договором о потребительском кредитовании.

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Все другие долги по старому кредиту – штрафы, пени, неустойки и т. д. – должникам прощаются. Списанные суммы выводятся из-под налогообложения, чтобы их не смогли зачесть в доходы должника.

Днем реструктуризации считается день вступления в силу этого закона. А сообщить заемщикам о новых условиях по кредиту банк обязан письменно в течение месяца после дня реструктуризации.

В Украине с 2014 года действует мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке. Сейчас его продлили до 21 апреля 2021 года, то есть срок моратория истекает. В новом законопроекте говорится, что принудительное отчуждение жилья можно проводить не раньше, чем через три года после реструктуризации валютного кредита. И только в случае, если у заемщика появятся перед банком новые долги.

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