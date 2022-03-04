В "Укрпочте" рассказали, как получить пенсию во время войны

Детальная инструкция для пенсионеров / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня
В "Укрпочте" рассказали, как разным категориям пенсионеров получить свою ежемесячную выплату.
Про это говорится на официальной странице компании.
Итак, если вы получали выплату пенсии или субсидии через "Укрпочту" и не покидали места своего постоянного проживания, можете ожидать ее в отделении согласно графику выплат.
В зависимости от течения боевых действий даты выплат могут быть перенесены.
Что делать уехавшим?
Если в результате вы покинули свой дом, то необходимо позвонить в одно из этих учреждений:
- или в Контакт-центр "Укрпочты" по номеру 0 800 300 545. После чего нужно выбрать кнопку 2, то есть раздел "Пенсии, социальные выплаты и субсидии" (звонки бесплатные);
- или в Пенсионный фонд Украины.
На одной из этих горячих линий нужно сообщить, что вы нуждаетесь в получении пенсии по другому адресу и перечислите следующие данные:
- ФИО получателя пенсии (или другой денежной помощи);
- адрес получения пенсии до марта 2022;
- паспортные данные (серия и номер паспорта);
- номер телефона получателя пенсии;
- способ получения выплаты (на отделение или по домашнему адресу);
- новый адрес доставки.
Если вы получали пенсию с помощью почтового перевода, вам нужно сообщили оператору еще и код перевода, полученный в СМС.
Средства по новому адресу поступят в течение нескольких дней, а если вы еще не определились с местом жительства и просто хотите получить пенсию в любом автоматизированном отделении "Укрпочты", уточните это для оператора.
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