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В Украине замер доллар, евро катится вниз: официальный курс

3 июня, 16:42

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 4 июня

/ Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 4 июня:

03.0604.06Изменение
1 доллар США27,34 грн27,34 грн0,00
1 евро33,33 грн33,26 грн- 0,07

По сравнению со значениями 3 июня курс доллара не изменился, несмотря на то, что накануне он снизился сразу на 10 копеек. За неделю – с 28 мая по 4 июня – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 19 копеек. При этом аналитики не исключают, что официальный курс доллара скоро может вернуться к росту вслед за межбанковским.

Курс евро продолжил падение и снизился еще на семь копеек после того, как рухнул вниз сразу на 20 копеек днем ранее. Эксперты объясняют, что сейчас стоимость евровалюты в Украине зависит скорее от ситуации на глобальных финансовых рынках, чем от тенденций внутри нашей страны.

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А о том, почему доллар дешевел в начале мая, узнавайте из сюжета:

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Источник: Сегодня

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