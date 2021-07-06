В Украине все вокзалы, автостанции и аэропорты проверят на безбарьерность для маломобильных групп населения

В Украине в течение двух лет будет проведен комплексный аудит доступности зданий, а также всех железнодорожных вокзалов, аэропортов и автостанций. О таких планах Кабинета министров шла речь во время заседания Совета безбарьерности. Именно он контролирует выполнение Нацстратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине, которая была разработана в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской.

Соответствующий аудит предусмотрен проектом Плана мероприятий по реализации Нацстратегии. В частности, до конца этого года министерства должны проверить на доступность все здания, которые находятся в их распоряжении. К концу следующего года Министерство инфраструктуры планирует проверить на безбарьерность все без исключения железнодорожные вокзалы, аэропорты и автостанции.

В ходе аудита будет проверяться не только оснащенность зданий пандусами, наличие лифтов и перил, но и их соответствие государственным строительным нормам (ДБН) по доступности. В итоге будет сформирован перечень объектов и прилегающих территорий, требующих обустройства элементами доступности. В случае если они имеются, но не соответствуют или частично соответствуют ДБН, предполагается их модернизация.

Аудит пройдет по всей территории страны – от столицы до небольших ОТГ в Донецкой области и Закарпатье. Подобных проверок на общенациональном уровне еще не проводилось. В последние годы аудиты безбарьерности осуществлялись преимущественно усилиями общественных организаций, например, "Доступно.UA".

"По нашей информации, по меньшей мере 27% жителей украинских городов относятся к маломобильным группам населения. Каждый человек в тот или иной период своей жизни нуждается в максимально удобном пространстве для передвижения. Однако, по нашему опыту, только 4% городской инфраструктуры Украины является удобной и комфортной", – сообщили в организации.

Елена Зеленская в ходе заседания Совета безбарьерности обратила внимание, что с препятствиями в Украине сталкиваются не только люди с инвалидностью. Страдают от них и родители с детскими колясками, люди с временно ограниченной мобильностью, пожилые люди, беременные женщины и т. д.

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"Безбарьерность должна стать новой общественной нормой. Изменения, которые мы инициируем на Совете безбарьерности, касаются не только людей, которые вынуждены сталкиваться с различными барьерами в своей жизни. Эти изменения в первую очередь о том, какой страной мы хотим быть. Страной, где каждый имеет равные права и возможности. Страной без барьеров", – отметила Елена Зеленская.

Член Совета безбарьерности, председатель правления Всеукраинского объединения людей с инвалидностью "Группа активной реабилитации" Виталий Пчелкин подчеркнул важность контроля и мониторинга Плана мероприятий.

"Мы очень активно включались на всех этапах – и стратегирования, и к разработке Плана мероприятий. Спасибо, что государство нас слышит на этих этапах. Но хочу заметить – ни одна стратегия не преуспела в этих вопросах, так как не было должного внимания к мониторингу, контроля и соответствующего постепенного и периодического пересмотра показателей, к которым мы стремимся. Поэтому очень важно, чтобы была как административная, так и уголовная ответственность за то, что эти вопросы игнорируются", – отметил Виталий Пчелкин.

План мероприятий по реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине на 2021-2022 годы разрабатывается Кабинетом министров в сотрудничестве с общественными организациями и экспертами.

Аналитическую и техническую поддержку на всех этапах предоставляет экспертный консорциум, который сформировали ОО "Безбарьерность", Центр экономического восстановления и ИСАР Единение.

Координирует процесс Министерство развития общин и территорий. Обеспечение контроля и мониторинга реализации единой согласованной государственной политики безбарьерности осуществляет Совет безбарьерности, созданный КМУ.