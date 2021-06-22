В Украине все больше бодяжного автогаза – как уберечь двигатель от поломки

СТО ремонт автомобиля / Фото: Сегодня

Для автомобилистов есть плохая новость: в Украине становится все больше поддельного сжиженного автогаза. И если "бодяжным" бензином (его на рынке около 20%) вряд ли кого-то можно удивить, то некачественный газ тоже, увы, стал реальностью. Теперь можно им заправиться не только в глухом селе, но и на респектабельной брендовой АЗС. На днях в Украину завезли рекордные объемы растворителей для "бодяжного" бензина.

Проблема актуальна, так как автомобилей, которые ездят на сжиженном газе у нас официально уже столько же, сколько и на бензине – около 3 млн шт. А по факту больше, ибо многие владельцы, переоборудовав авто на газ, не регистрируют этот факт в сервис-центрах МВД, как положено по закону. Мы выяснили, чем "бодяга" может грозить машине.

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Как "газовая беда" выглядит изнутри

Хуже всего то, что в отличие от плохого бензина, "разбодяженный" газ выявить невозможно до того, как зальете его в баллон и заведете двигатель. Но чаще всего проблемы появляются намного позже, уже после того как автомобиль проедет не одну тысячу километров.

Сайт "Сегодня" побывал на одной из крупнейших в Украине специализированной СТО по обслуживанию автомобилей с газобалонным оборудованием (ГБО), разобрался, как быть, чтобы минимизировать возникновение проблемы.

Наш эксперт – технический директор СТО Евгений Устименко.

"Чаще всего сталкиваемся с тем, что редукторы и газовые форсунки оказываются залиты некой смолой, которая напоминает жидкую смазку, – рассказал Евгений Устименко. – Смола забивает каналы газового редуктора, просачивается в газовые форсунки, засоряет их, что негативно влияет на качество топливо-воздушной смеси, подаваемой в цилиндры двигателя, а то и полностью выводит форсунки из строя".





Устименко уточнил: главной причиной засорения ГБО является то, на некоторых заправках встречается не автомобильный, а коммунально-бытовой газ, который в жидкой фазе никак не отличается от автомобильного. Но при переходе "бытового" газа из жидкой фазы в газообразную, из такого газа в газовом редукторе выпадает неиспаряемый осадок, который загустевает и оседает в виде смолы. В первую очередь от плохого газа страдают дорогие высокоскоростные форсунки, которые чувствительны к качеству топлива.

Как быть, если ГБО не работает или работает плохо

Проблему можно устранить только на специализированной СТО, так как газ взрывоопасен. Прежде всего мастера разбирают и осматривают газовые фильтры (они одноразовые). Если фильтры очень загрязнены, рекомендуют сменить заправку.

Помочь может также чистка форсунок.

Более сложный случай – если пострадал газовый редуктор. Как правило, если загрязнения серьезные, его не ремонтируют, а меняют.

Но самая большая проблема – форсунки. Если чистка не помогает (а диаметр их отверстий калиброванный и всего 1,5 мм), форсунки надо менять.

Цена вопроса

В сравнении со стоимостью планового техобслуживания, которое включает замену фильтров и тестирование работы ГБО (от 500 грн), ремонт намного дороже. Чистка форсунок стоит от 600 грн, замена дешевых форсунок – от 1200 грн ("железо"+работа), дорогих – свыше 8 тыс. грн. Замена редуктора стартует от 1500 грн.

Почему газ стал плохим

Аудитор по сертификации нефтепродуктов ОС "СЕРТ АСУ" Александр Лютый говорит, что проблема некачественного газа существовала давно, но обострилась в последнее время, когда начали смешивать качественный заводской газ с дешевым неочищенным от примесей полуфабрикатом, так называемыми газовыми фракциями.

Цель – получение дополнительной прибыли. Если "бодяги" будет около 30%, то "навар" предприимчивых дельцов оценочно составляет до двух гривен на каждом проданном литре газа. То есть, прибыль почти удваивается.

Интересно, что доказать факт нарушения невозможно: в Украине до сих пор не принят Технический регламент, определяющий состав автогаза. Хотя разработан он более пяти лет назад, его утверждение неоднократно переносилось. Поэтому любой газ у нас – "правильный".

Александр Лютый прогнозирует, что в ноябре 2021 года Техрегламент наконец-то примут. Контролирующие органы уже на стадии утверждения, работа хоть и медленно, но движется, достаточно для сертификации в Украине четырех-пяти органов по оценке соответствия.

Как рассказал нам Александр Лютый, проблемы с качеством газа две:

Культура транспортировки, хранения и отпуска, когда качественный газ с завода заливают и переливают в грязные или емкости, в которых находился, например, неочищенный СПБТ (смесь пропан-бутановая техническая); Газ изначально могут смешивать с сырьевыми компонентами. Есть пропан-пропиленовая фракция, который является сырьем. Нужно отделить пропиленовую фракцию на газоперерабатывающем заводе. Есть структуры, которые вместо переработки смешивают такой газ с нормальным газом. Результат – автомобиль теряет мощность, увеличивается расход топлива. В зависимости от количества "бодяги" может выйти из строя все ГБО и даже двигатель.

Каким должен быть хороший газ

Александр Лютый говорит, что соотношение пропана и бутана по евростандартам не нормируется и меняется в зависимости от времени года: летом пропана меньше, зимой больше (обычно соотношение от 40/60 до 60/40, но не является обязательным, может быть и 30/70 и 70/30), чтобы обеспечить октановое число. У товарного газа расчетное октановое число не может быть меньше 89 (у бензина 92-95). Но главное – отсутствие примесей: серы, диеновых углеводородов, побочных продуктов переработки (например, углеводороды, которые намного "тяжелее" пропана/бутана), воды, щелочи, жидких остатков и т. д., которых много в бытовом газе.

Газ очищается с помощью фильтров и химических реакций путем переработки на отдельные фракции, это сложный и дорогой процесс. Сейчас в Украине полноценный контроль качества газа отсутствует, сертификация газов является добровольной. Каждый производитель или сеть АЗС контролирует качество исходя из своих корпоративных стандартов.

Советы водителям

- Дешевый автогаз вряд ли может быть хорошим, так как оптовые цены качественного газа мало отличаются для всех покупателей. Экономия в 1-1,5 гривни на литре может обернуться серьезными расходами на ремонт;

- некачественный газ более опасен в холодное время года, так как не испаряемые примеси загустевают в газовом редукторе, забивают сопла форсунок, и мотор перестает нормально работать. Летом они более жидкие, поэтому постепенно сгорают, но при этом "убивают" выхлопную систему автомобиля, прежде всего катализатор и лямбда-зонд. Поэтому зимой лучше не экономить и заправляться газом там, где он дороже, там качество более гарантировано. Либо на зиму перейти только на бензин;

- и еще одна хитрость: там, где дешево, обычно недоливают 1-3 литра газа в зависимости от заправленного объема. Опытные водители это определяют по пробегу на одной заправке "до полного".

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