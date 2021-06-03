В Украине впервые продали тюрьму на аукционе – такой цены не ожидал никто

"Большой аукцион тюрем" в Украине начался со Львовской колонии №48. Фото: коллаж "Сегодня"
После недавнего провала "тюремного" аукциона Министерству юстиции Украины все же удалось пустить с молотка исправительную колонию.
Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська.
В частности, была продана Львовская исправительная колония №48, которая находится на улице Хуторовка, 2. Причем в результате торгов стоимость лота выросла почти втрое – с 132,6 млн до 377,5 млн гривен.
За право купить колонию боролись семь участников аукциона, отметил Малюська. Но кто именно стал новым обладателем колонии, он не уточнил.
Это стало первой удачной продажей в рамках "Большого распродажи тюрем" – покупателя для выставленной ранее Ирпенской колонии так и не нашли. Деньги от реализации колонии на 30% пойдут в государственный бюджет, а 70% – на восстановление тюремной инфраструктуры.
"Вместо заброшенного и развалившегося хлама мы получим новые тюрьмы, которые соответствуют европейским стандартам и не является позором для государства. Короче говоря, тюремную реформу не остановить!" – добавил глава Минюста.
Напомним, что в конце июня с молотка собираются пустить пенитенциарное учреждение в Одессе – Южную исправительную колонию № 51.
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