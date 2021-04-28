В Украине усилят антитабачное законодательство: что запретят

Теперь самокрутку с едким запахом или убийственным вкусом уже не свернешь

Кабинет министров одобрил проект закона об адаптации украинского законодательства к требованиям директивы Европарламента и Совета 2014/40/ЕС по охране здоровья населения от вредного воздействия табака, который касается Закона Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения".

Об этом нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщает в своем Telegram-канале.

По его словам, в Украине усилят антитабачное законодательство. В частности, запрещается изготовление, торговля и импорт:

табака для перорального применения (т.н. жевательного табака);

сигарет и табака для самокруток с характерным запахом или вкусом;

табачных изделий, содержащих кофеин, таурин или другие добавки.

Также усиливается контроль за продажей электронных сигарет и заправочных контейнеров к ним.

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Напомним, 27 апреля Верховная Рада в первом чтении 283 голосами приняла за основу проект закона №4212 о внесении в Закон о рекламе изменений, касающихся рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

В случае принятия закона под запрет попадет реклама курения на радио и телевидении, на сайтах, где не верифицируют возраст пользователей, в изданиях для детей и подростков, на средствах внутренней/наружной рекламы и на транспорте.

Под запрет попадут все жидкости, ТВЕН (стики) и содержащие табак изделия для электрического нагрева и устройства для потребления табачных изделий без их сгорания. Логотипы компаний производителей не смогут размещаться на рекламных носителях и в СМИ.

Также сообщалось, что от пассивного курения ежедневно умирает 40 украинцев.