В Украине стало больше импортных овощей: откуда везут огурцы и помидоры

Украинцы стали съедать больше огурцов и помидоров в холодное время года. В основном эти овощи заграничные – за последние пять лет импорт помидоров и огурцов увеличился в два раза. За год в страну ввезли 86,7 тыс. тонн импортных помидоров и 20,6 тыс. тонн огурцов, подсчитали аналитики УКАБ.
ТОП-3 стран-поставщиков помидоров в Украину:
- Турция – 68,6 тыс. тонн (79%).
- Польша – 10,3 тыс. тонн (12%).
- Нидерланды – 2,2 тыс. тонн (3%).
ТОП-3 стран-поставщиков огурцов в Украину:
- Турция – 17,1 тыс. тонн (83%).
- Беларусь – 2,5 тыс. тонн (12%).
- Иран – 0,6 тыс. тонн (3%).
Почему не выращиваем сами?
В Украине только 10% помидоров и 25% огурцов выращиваются в теплицах. Из-за больших расходов на обогрев теплиц цена конечного продукта оказывается неконкурентной. В итоге огурцы и помидоры из более теплых стран (или стран с более дешевыми энергоносителями) даже с учетом доставки стоят меньше, чем отечественные.
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"Пик поступлений импортных помидоров приходится на май, когда потребность в свежих овощах у населения растет, но внутреннее предложение еще недостаточное. Максимальное количество огурцов завозится зимой. А минимальные поставки обоих овощей наблюдаются в июне – октябре, когда есть достаточное внутреннее предложение", - добавили аналитики.
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