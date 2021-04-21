В Украине стало больше импортных овощей: откуда везут огурцы и помидоры

Отечественным фермерам невыгодно выращивать такие овощи в теплицах – теплолюбивые культуры из других стран все равно оказываются дешевле

Украинцы стали съедать больше огурцов и помидоров в холодное время года. В основном эти овощи заграничные – за последние пять лет импорт помидоров и огурцов увеличился в два раза. За год в страну ввезли 86,7 тыс. тонн импортных помидоров и 20,6 тыс. тонн огурцов, подсчитали аналитики УКАБ.

ТОП-3 стран-поставщиков помидоров в Украину:

Турция – 68,6 тыс. тонн (79%). Польша – 10,3 тыс. тонн (12%). Нидерланды – 2,2 тыс. тонн (3%).

ТОП-3 стран-поставщиков огурцов в Украину:

Турция – 17,1 тыс. тонн (83%). Беларусь – 2,5 тыс. тонн (12%). Иран – 0,6 тыс. тонн (3%).

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Почему не выращиваем сами?

В Украине только 10% помидоров и 25% огурцов выращиваются в теплицах. Из-за больших расходов на обогрев теплиц цена конечного продукта оказывается неконкурентной. В итоге огурцы и помидоры из более теплых стран (или стран с более дешевыми энергоносителями) даже с учетом доставки стоят меньше, чем отечественные.

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"Пик поступлений импортных помидоров приходится на май, когда потребность в свежих овощах у населения растет, но внутреннее предложение еще недостаточное. Максимальное количество огурцов завозится зимой. А минимальные поставки обоих овощей наблюдаются в июне – октябре, когда есть достаточное внутреннее предложение", - добавили аналитики.

Напомним, в Украине уже начали продавать ранние овощи нового урожая. Новости "Сегодня" проверили, сколько в них нитратов:

Видео: Сегодня

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