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В Украине сосчитали миллионеров и миллиардеров: налоговой "сдались" 8400 человек

13 мая, 13:44

Игорь Тимофеев

В общем миллионеры задекларировали доход в сумме 70,4 млрд грн, а один человек – более 1 млрд грн

/ Фото: пресс-центр НБУ

В Украине стало больше гривневых миллионеров. В 2020 году доходы в сумме более 1 млн грн задекларировал 8451 человек, что по сравнению с предыдущим годом больше на 6 процентов. Более 1 млрд грн доходов задекларировал житель Киева.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины со ссылкой на предварительные итоги декларационной кампании.

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Напомним, В 2019-м налоговая насчитала почти 8 тыс. миллионеров.

Доходы в сумме свыше миллиона гривен, полученные в 2018 году, задекларировали 5143 украинца, а миллиард гривен – трое.

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Источник: Сегодня

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