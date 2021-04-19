В Украине резко возросла смертность. Госстат обнародовал цифры

На 44 тысячи живорожденных в январе – феврале 2021 года 109 тысяч человек умерших

Число умерших в Украине в феврале 2021 года составило 51,39 тыс., что на 9% больше, чем в феврале 2020-го.

Об этом со ссылкой на данные Государственной службы статистики сообщает агентство Интерфакс-Украина.

Таким образом, после улучшения динамики этого показателя в январе, наступившего после пяти месяцев ухудшения, она вновь стала негативной.

В августе 2020 года число умерших в стране было на 3,9% больше, чем в августе годом ранее, в сентябре – на 15,4%, в октябре – на 17,5%, в ноябре – 35%, в декабре – на 42,9%, а в январе этого года – на 7,7%.

По данным Госстата, число новорожденных в Украине в феврале-2021 сократилось на 6% по сравнению с високосным февралем-2020 – до 21,76 тыс., что лишь незначительно ниже январского показателя в 21,93 тыс.

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В целом население Украины на 1 марта 2021 года составило 41 млн 527,21 тыс. чел., что на 330,9 тыс., или на 0,8%, меньше, чем годом ранее, констатирует статслужба.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что МВФ дал прогноз численности населения Украины на шесть лет. Согласно ему, количество жителей упадет с 41,5 млн до 40,5 млн.

Напомним, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Лидия Ткаченко в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что короткая продолжительность жизни и низкая рождаемость остаются главными демографическими проблемами в Украине.

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