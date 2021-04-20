В Украине пустят с молотка восемь тюрем. Куда пойдет выручка

Минюст уже смог заработать на платных камерах более 3 млн грн

Кабинет министров и Министерство юстиции готовят к приватизации восемь закрытых тюрем, часть из которых уже переданы Фонду госимущества для проведения аукционов.

Об этом премьер Денис Шмыгаль пишет в своем Telegram-канале.

Министр юстиции Денис Малюська доложил премьеру, что реформа пенитенциарной системы продолжается. Экспериментальный проект "Платные камеры" уже помог привлечь в госбюджет 3,3 млн грн. Эти шаги помогут привлечь средства на дополнительное финансирование тюрем и улучшить условия заключенных – улучшить медицинское обеспечение, питание, соблюдение прав и надлежащих бытовых условий.

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Как сообщает Минюст на своей странице в Facebook, заработанные в ходе экспериментального проекта средства пошли на восстановление бесплатных камер следственных изоляторов, это:

Киевский СИЗО – 13 камер на 168 мест;

Чертковское УИН (№26) – 9 камер на 35 мест;

Запорожский СИЗО – 6 камер на 27 мест;

Николаевский СИЗО – 6 камер на 10 мест;

Харьковский СИЗО – 4 камеры на 37 мест.

А тем временем у ФГИ сорвались два аукциона по продаже Ирпенского исправительного центра №132, который расположен в Коцюбинском под Киевом.

Как сообщают "Українські новини", в первый раз ФГИ назначил аукцион по продаже колонии на 16 марта со стартовой ценой 220,2 млн грн, но никто не подал заявки. Аукцион перенесли на 16 апреля со снижением стартовой цены на 50% до 110,1 млн грн. Следующие торги назначены на 17 мая со снижением цены.

Напомним, год назад министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине больше тюрем, чем нужно, поэтому вполне можно начать их распродажу.

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