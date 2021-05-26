В Украине придумали, как следить за ремонтом дорог и мостов

Электронная система пока работает только для "Укравтодора", но в будущем доступ к интерактивной карте получат и обычные украинцы

Презентация E-ROAD / Фото: Укравтодор

В Украине представили электронную систему управления состоянием автомобильных дорог E-ROAD. Это интерактивная карта дорожных работ с информацией о контрактах подрядчиков и актуальном ходе строительства. С ее помощью "Укравтодор" сможет отслеживать все этапы восстановления и содержания дорог и мостов.

Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора". Информация в системе обновляется ежедневно – это увеличивает оперативность принятия решений заказчиками работ.

"Раньше контроль за ходом выполнения работ осуществлялся на основе прежде всего бумажной документации, что снижало скорость обработки данных", – отметили в "Укравтодоре".

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Пока система E-ROAD работает только для внутреннего пользования в агентстве, но идет работа и над дополнительным функционалом для граждан. То есть в перспективе рядовые украинцы тоже смогут участвовать в контроле за ремонтом дорог.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что всего в Украине в 2021 году в рамках программы "Большая стройка" планируют построить 4,5 тыс. км государственных дорог и 2 тыс. км местных дорог.

А водители показали худшую трассу в Украине. Ехать по ней приходится со скоростью 5-10 км/ч:

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