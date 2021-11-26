В Украине появится еще одна монета – как будут выглядеть новые 5 грн

В Украине вводят в оборот новую монету к году Тигра / Фото: Коллаж: Сегодня

Нацбанк Украины вводит в обращение новую монету номиналом пять гривен 9 декабря 2021 года в честь года тигра.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Монета будет называться "Год Тигра" и несет исключительно коллекционный характер, расплатиться ею нельзя.

На аверсе изображен национальный Герб с надписью "Украина", а в середине 12 животных, которые являются символами восточного календаря. В самой середине часовая стрелка, указывающая на тигра.

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На реверсе можно увидеть сам символ 2022 года – тигра, которого окружают символы каждого из времен года: снежинки, цветки, плоды и ветки.

Цена за один экземпляр такой монеты до сих пор не установлена, однако известно, что будет произведено 30 тысяч штук.

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Отмечается, что пятигривневая монета будет изготовлена из нейзильбера и будет серебристого цвета.

Две новые банкноты

К 30-й годовщине Независимости Украины Нацбанк выпустил две памятные банкноты номиналом 20 і 200 гривен, уже появившихся в обращении.

Особенность этих банкнот заключается в том, что на лицевой стороне специальной трафаретной печатью нанесена айдентика к празднованию 30-летия Независимости. При медленном повороте купюры надпись изменяет цвет.

Купить такие банкноты можно онлайн через интернет-магазин нумизматической продукции Нацбанка и банков дистрибьюторов.

Раньше мы рассказывали, что украинцам предлагают купить уникальные иностранные монеты за тысячи гривен.

"Сегодня" также писали, что за определенную украинскую банкноту можно купить целую иномарку.