В Украине подорожали молодые огурцы и капуста: в чем причина

Ранние овощи становятся менее доступными, а фермеры жалуются – они вынуждены поднимать цены, чтобы отбить неожиданно возросшие расходы

Огурцы в теплицах требуют много воды и тепла / Фото: Pixabay

В Украине подорожали ранние овощи: молодую капусту на оптовых рынках продают по 15 гривен за килограмм, огурцы оптом – по 24 гривни. Главная причина – из-за затянувшихся весенних холодов отапливать теплицы пришлось дольше. Кроме того, сбор урожая некоторых культур пришлось отложить, рассказали "Сегодня" фермеры.

В семье Василия Иванишко выращивают капусту уже больше 50 лет. Первый урожай обычно собирают в конце марта, но эта весна выдалась очень сложной, урожай припозднился. Похожая история – в семье Брич, которая занимается выращиванием тепличных огурцов. В этом году весь доход от первого урожая пришлось потратить на дрова. Отбить расходы поможет только повышение цен.

"Когда очень холодно, то огурец не растет. Ему главное, чтобы было тепло и вода", – объяснила Олеся Брич.

Видео: Сегодня

Напомним, холода также ударили по урожаю клубники в Украине – в этом году ее будет не много. На Закарпатье уже заканчивают собирать тепличную клубнику, а вот грунтовой до сих пор нет.

Также мы рассказывали, что в Украине уже появились фермы, собственники которых могут совсем не переживать из-за погоды. Читайте о том, как собирают по 12 урожаев в год без земли и солнца.