В Украине подорожал борщовый набор: почему растут цены на овощи

Многие агропроизводители сейчас придерживают свой урожай, не реализуя его на рынке / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине стремительно дорожают продукты, а овощи "борщевого набора" значительно выросли в цене с начала года.

По данным Госстата, для украинцев подешевел лишь картофель.

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Таким образом, с января по ноябрь выросла стоимость:

капусты – с 4,97 грн/кг до 8,31 грн/кг – на 67,20%;

лука – с 5,55 грн/кг до 10,61 грн/кг – на 91,17%;

буряка – с 6,40 грн/кг до 10,55 грн/кг – на 64,84%;

моркови – с 6,34 грн/кг до 9,19 грн/кг – на 44,95%.

В то же время подешевела на 22,71% картошка. В январе она стоила 11,14 грн/кг, а в ноябре уже – 8,61 грн/кг.

Почему дорожают овощи?

Президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Тарас Баштанник заявил, что подорожание овощей борщевого набора в 2,6 раза связано с целым рядом факторов.

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По его словам, на цены на овощи повлияли неблагоприятные условия для овощеводов и сложные погодные условия, которые сложились в этом году и повлияли на выращивание и сбор урожая фермерами.

"Третьим фактором является подорожание всех составляющих производства овощей, которые, кстати, будут дорожать и дальше. Речь идет об электроэнергии, удобрениях, СЗР, горюче-смазочных материалах и т.д. Все это, в совокупности с меньшим валовым сбором урожая, привело к повышению цен на продукцию не только борщевого набора, но и на другие виды овощей", – отмечает президент УПОА.

Также, на цены влияет и подорожание услуг мировой логистики — как наземной, так и морской. Это усложняет стабилизацию цен за счет дешевого импорта. Кроме того, многие агропроизводители сейчас придерживают свой урожай, не реализуя его на рынке.

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"Это, во-первых, объясняется поведенческой характеристикой украинского фермера, который видит рост цен на сегодняшний день и считает, что они будут расти и дальше. Но очень часто это играет злую шутку с производителями. Ведь качество хранения овощей в Украине не самое лучшее из-за нехватки мощностей по длительному хранению", - объясняет Тарас Баштанник.

Он объяснил и цены на картофель, который неожиданно подешевел. Это связывают с большими остатками урожая текущего сезона, который показался довольно хорошим.

"Этот пример, кстати, может служить снижением цен на определенные овощи борщевого набора на украинском рынке в следующем году. Ведь при виде довольно привлекательной цены на рынке фермеры могут начать увеличение площадей под определенными овощными культурами. В результате это приведет к увеличению валового сбора и соответственно предложения на рынке", – говорит Баштанник.

Что еще подорожает?

К Новому году на 20% подорожает новогодний стол украинцев. Эксперт прогнозирует рост цен на помидоры, огурцы и перец. Больше будут стоить овощи "борщового набора".

"Хотя свекла, морковь, лук, капуста до конца года подорожают не так сильно – на 10%. А вот лук может рекордно вырасти в цене. По сравнению с прошлым годом – в 2,5 раза. Кроме того, подорожает мясо. Свинина – на 20% , а курятина – на 10%", – прогнозирует глава Союза украинского селянства Иван Томич.

Ранее мы сообщали, что в стране в 2022 году еще больше подорожают продукты питания. Украинцам придется платить на 22-25% больше за еду.

Напомним, что в Украине цена на помидоры упала до 5-летнего минимума. В конце ноября томаты стоили 15-20 грн/кг, хотя в предыдущие годы ценник поднимался до 23-29 грн/кг.