В Украине падают цены на зерно: сколько стоит тонна пшеницы

Цены на зерно продолжают снижаться: что происходит на рынке / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине в понедельник, 21 февраля, рассчитали новую стоимость на зерновые и масличные культуры. К примеру, пшеница 2 класса сейчас стоит 8 431 грн за тонну, третьего класса – 8 384 грн, а фуражная пшеница – 7 791 грн.

Об этом свидетельствуют данные Tripoli.land.

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Сколько сейчас стоят остальные культуры:

Кукуруза —7875 грн;

Ячмень — 7730 грн;

Подсолнечник — 19 982 грн;

Соя — 19 383 грн;

Рапс — 19 110 грн;

Горох — 8784 грн.

Экспорт зерна

Украина продолжает активный экспорт зерна на фоне сообщенияй о возможной блокаде украинских портов из-за военных учений российского флота вблизи Украины. По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко, препятствий для экспорта украинского зерна сейчас нет.

"Потребность внутреннего потребления зерна составляет около 20 млн тонн, что дает возможность экспортировать около 65 млн тонн зерновых и зернобобовых культур", – рассказал Лещенко.

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При этом министр отметил, что наблюдается некоторое снижение темпов экспорта зерновых культур. Но операторы рынка уверяют, что отгрузки происходят в обычном режиме простоя или отсрочки отправлений не зарегистрировано.

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