В Украине падают цены на зерно: сколько стоит тонна пшеницы

Цены на зерно продолжают снижаться: что происходит на рынке / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
В Украине в понедельник, 21 февраля, рассчитали новую стоимость на зерновые и масличные культуры. К примеру, пшеница 2 класса сейчас стоит 8 431 грн за тонну, третьего класса – 8 384 грн, а фуражная пшеница – 7 791 грн.
Об этом свидетельствуют данные Tripoli.land.
Сколько сейчас стоят остальные культуры:
- Кукуруза —7875 грн;
- Ячмень — 7730 грн;
- Подсолнечник — 19 982 грн;
- Соя — 19 383 грн;
- Рапс — 19 110 грн;
- Горох — 8784 грн.
Экспорт зерна
Украина продолжает активный экспорт зерна на фоне сообщенияй о возможной блокаде украинских портов из-за военных учений российского флота вблизи Украины. По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко, препятствий для экспорта украинского зерна сейчас нет.
"Потребность внутреннего потребления зерна составляет около 20 млн тонн, что дает возможность экспортировать около 65 млн тонн зерновых и зернобобовых культур", – рассказал Лещенко.
При этом министр отметил, что наблюдается некоторое снижение темпов экспорта зерновых культур. Но операторы рынка уверяют, что отгрузки происходят в обычном режиме простоя или отсрочки отправлений не зарегистрировано.
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